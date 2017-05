Importation de viande : Barrer la route à la spéculation

Pour faire face à une éventuelle pénurie de viande rouge, à la veille du mois béni de Ramadhan, les pouvoirs publics ont décidé d'importer de conséquentes quantités de ce produit.

C’est dans ce cadre que le ministère du Commerce vient de délivrer les licences d’importation pour la viande rouge qui sont au nombre de 19, sachant que d’autres autorisations seront délivrées prochainement. Les postulants devront se soumettre au cahier des charges élaboré par la commission compétente. Ils sont autorisés à importer de France, d’Espagne, de la Nouvelle-Zélande, d’Italie, du Brésil et d’Argentine. Ainsi, les pouvoirs publics inonderont le marché avec 32.000 tonnes de viande rouge, ce qui devrait permettre d’éviter l’augmentation des prix et la spéculation. Le secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens, Mohamed Alioui, a déclaré récemment que ces licences spéciales seront dédiées à l’importation de viande durant ce mois béni, et uniquement ce mois, pour casser les prix. «Ces importations seront opérées graduellement et concerneront beaucoup plus la viande fraîche que congelée», a-t-il dit. Par ailleurs, le même responsable a indiqué que les prix de la viande rouge fraîche devraient enregistrer une tendance baissière, après la décision des autorités d'autoriser les opérateurs d’importer cette denrée à partir du mois prochain. Mohamed Alioui affirme que ces viandes subiront un contrôle rigoureux de la part des vétérinaires. L'abattage, souligne-t-il, est non seulement fait dans de bonnes conditions d'hygiène, mais selon les rites musulmans. En outre, les pouvoirs publics seront dans l’obligation de vérifier que la viande destinée au marché algérien soit la même que celle proposée au consommateur européen. «Pour peu que les opérateurs alimentent correctement le marché, les prix seront compétitifs, et l’on s'acheminera inexorablement vers une régulation du marché», a-t-il estimé. Actuellement, la viande rouge fraîche est vendue à partir de 1.000 dinars à moins de 20 jours du mois de Ramadhan, ce qui suscite le mécontentement de la population qui se rabat sur les viandes congelées vendues à partir de 600 dinars, un prix qui reste au-dessus de la portée des ménages.

De tradition, l'Algérie importe les viandes dans l'écrasante majorité des pays d'Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Uruguay) et de Nouvelle-Zélande. Depuis quelques années, le marché européen a été rouvert après sa fermeture à la suite de la crise de la vache folle. Pour l'instant, et dans l'ordre décroissant, l'Algérie, par le biais de ses importateurs publics et privés, importe des viandes d'Allemagne, d'Irlande et de France. Dans l'avenir, d'autres pays tels que l'Italie et l'Espagne seront concernés par les importations. Il y a lieu de noter, selon les chiffres avancés par le ministère du Commerce, que les principaux produits alimentaires importés par l'Algérie ont enregistré une forte baisse en janvier dernier par rapport à la même période de l'année 2015. En effet, les prix d'achat des viandes bovines réfrigérées ont reculé de 28% à 3.582 dollars/t, des viandes congelées de 15% à 3.102 dollars/t, des crustacés congelés de 33% à 4.151 dollars/t et des poissons congelés de 16% à 1.365 dollars/t. En Algérie, pour rappel, la consommation est de 11kg/habitant/an pour la viande rouge. Elle est de 8 kg/habitant/an pour la viande blanche. Toutefois, les besoins réels augmentent suivant les niveaux de vie du citoyen et son pouvoir d’achat. L’offre de viande est de 420.000 tonnes dont l'importation représente 10%.

Sarah A. Benali Cherif