Examens de fin d’année : Un défi à relever

Plus de 2 millions de candidats sont concernés par les examens nationaux de fin d’année, qui se dérouleront du 24 mai au 15 juin 2017, a indiqué, hier, la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghebrit. S’exprimant lors d’une conférence de presse, qu’elle a animée hier au siège du ministère, la ministre a précisé que cet effectif est légèrement en hausse par rapport à la session 2016, avec quelque 4.670 candidats supplémentaires.

Elle a souligné également que les effectifs globaux des candidats aux trois examens nationaux représentent près du quart de la population scolarisée, ce qui dénote, dit-elle, de l’importance du défi à relever, en termes de logistique et de moyens humains et matériels à mobiliser. Selon les chiffres présentés par la ministre, le nombre de candidats aux examens nationaux est de 760.652 pour l’examen de cinquième (5e), 566.221 élèves pour l’examen de BEM, et 761.701 pour l’examen du bac, avec une proportion de 35,50% de candidats libres. Ces candidats sont répartis sur 18.440 centres de déroulement (2.518 centres de déroulement de l’examen du bac, 2.234 pour le BEM et 13.688 pour l’examen de 5e). Elle a rappelé, dans le même ordre d’idées, qu’il sera procédé au maintien des candidats de la 5e dans leur établissement et le passage à l’évaluation continue de l’épreuve d’EPS pour les candidats scolarisés aux examens du bac et du BEM. L’analyse par genre, effectuée par la ministre, fait apparaître une prédominance de filles par rapport aux garçons aux deux examens du baccalauréat et du BEM, alors que la parité est légèrement en faveur des garçons à l’examen de la 5e. Pour le bon déroulement de ces examens, 690.000 personnels sont réquisitionnés, soit 95% de l’ensemble des fonctionnaires du secteur, que le ministère de l’Éducation a engagé leur préparation dès la rentrée scolaire, selon un protocole préétabli, avec intégration des TIC. La ministre a par ailleurs rassuré les candidats, qu’aucune mesure, allant dans le sens contraire de leur intérêt, ne sera prise.



Un dispositif conséquent pour sécuriser l’examen du bac



Concernant l’examen du baccalauréat, la ministre a précisé que les mêmes mesures adoptées, lors des précédentes sessions, demeureront en vigueur, lors de la session 2017. Elles consistent à proposer deux sujets au choix pour chaque épreuve de l’examen et du maintien des 30 minutes supplémentaires pour chaque épreuve afin de permettre au candidat de lire le sujet attentivement et d’en saisir les éléments clés avant de répondre.

Par ailleurs, le volet sécurisation des examens nationaux, notamment de l’examen du baccalauréat, a fait l’objet, selon la ministre, d’une attention particulière du gouvernement. Ainsi, et en sus des mesures habituelles et des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, une batterie de mesures a été prise. Il s’agit, selon Mme Benghebrit, du réaménagement du siège principal de l’Office régional des examens et concours (OREC) de Kouba, de la diminution du nombre des centres où sont gardés les sujets des épreuves, de l’installation de brouilleurs et d’équipements de vidéosurveillance au niveau du centre d’impression des sujets et des centres de conservation des sujets. Aussi, l’accès des véhicules au centre de déroulement sera interdit à toute personne. La ministre a insisté également qu’aucun retard ne sera admis pour les candidats. Elle a rappelé que l’entrée des candidats aux centres de déroulement s’effectue une demi-heure avant le début des épreuves. Tout candidat qui arrivera au centre après 9h précises sera privé d’examen, sachant que les centres de déroulement ouvrent leurs portes à 8h. Durant la demi-heure 8h30 et 9h00, des conseils sont prodigués aux candidats, pour les préparer psychologiquement à l’examen. Elle précise également que le dépôt des mobiles ou tout autre moyen de communication se fait dans une salle à l’entrée du centre, ceux des encadreurs seront déposés au niveau du bureau du chef du centre.



Les résultats du bac connus le 15 juillet



Toutes «les mises en garde et les interdictions sont rappelées dans les convocations et affichées à l’entrée du centre d’examen et au niveau de la salle d’examen», rappelle Mme Benghebrit, qui tient à souligner qu’«il ne faudrait pas accréditer l’idée selon laquelle le comportement de la majorité des candidats est reprochable». Bien au contraire, souligne-t-elle, «la majorité des candidats a un comportement scrupuleux et ne désire qu’une chose, réussir par le mérite». Elle dit également qu’«il est fâcheux de faire, sans cesse, le lien entre ces examens et la fraude, alors que, dans la longue durée, les cas de fraude enregistrés ont toujours constitué une proportion infime».

Concernant les résultats des examens nationaux, ceux-ci seront proclamés au plus tard, le 9 juin pour l’examen de la 5e, le 27 juin pour l’examen du BEM et le 15 juillet pour l’examen du bac. La ministre a rappelé, par la même occasion, que l’ONEFD organisera, aujourd’hui 10 mai et demain, un examen national pour l’attestation du niveau des apprenants à distance, au nombre de 425.242 candidats, pour lequel 87.637 fonctionnaires sont mobilisés.



Plus de 93.000 enseignants recrutés en 2016 et 2017



Concernant les examens professionnels et les concours sur épreuve de recrutement, session 2017, qui sont organisés par l’ONEC, sous le contrôle de la Fonction publique, la ministre a fait savoir que tout le processus est informatisé et toutes les mesures qui sont appliquées aux examens nationaux, le sont pour les examens professionnels et les concours de recrutement. Elle a précisé que le prochain concours de recrutement d’enseignants, prévu pour le mois de juin de l’année en cours, pour lequel 10.009 postes sont à pourvoir, concernera les cycles moyen et secondaire. Pour ce qui est du cycle primaire, elle fera savoir que le concours n’a pas été ouvert, et la liste d’attente relative à ce cycle continuera à être exploitée jusqu’au prochain concours de recrutement. La ministre a rappelé qu’en 2016, plus de 38.000 enseignants ont été recrutés à partir des listes d’attente de wilaya et nationales, sur la base du mérite. L’exploitation des listes d’attente s’est poursuivie en 2017, où quelque 27.183 enseignants ont été recrutés sur la plateforme numérique de recrutement du ministère de l’Éducation. Sur les deux années, un total de 93.260 enseignants ont été embauchés. Un chiffre considérable, selon la ministre, qui traduit l’engagement de l’État pour le développement durable de l’école algérienne.

Salima Ettouahria