Regard :Le vert dérange-t-il à ce point ?

Le vert, c’est la couleur de la bonne humeur, de l’optimisme. Voir autour de soi, toutes ces aires gazonnées, agréablement ornementées avec de belles plantes qui fleurissent, en dehors du printemps, n’a pas d’égal pour remonter le moral, après une journée chargée et où le stress est dominant. En effet, l’espace vert n’est plus et ne doit, en aucun cas, être une revendication d’écolos ou d’architectes, soucieux du devenir des écosystèmes, pour les premiers et l’embellissement des villes, pour les deuxièmes. C’est un fait, l’espace vert est vital pour notre bien-être, notre confort et notre épanouissement. Au-delà de la touche esthétique, en effet, ces jolis carrés verts, aménagés et bien entretenus nous procurent une certaine sensation de satisfaction, de sérénité et nous réconcilient également avec la nature et surtout, nous-mêmes. Aujourd’hui, tous les pays, accordent une place de choix, à ces verdures qui oxygènent les cités et les quartiers et luttent contre toutes les formes de pollution qui nous envahissent, de nos jours et face auxquelles on reste désarmés. A vrai dire, chez-nous , en dépit, des efforts consentis par les pouvoirs publics pour réhabiliter ces endroits, allant à intégrer cet aspect dans tous les projets de logement ou encore d’aménagement de nos villes, la notion du vert, n’est pas encore entrée dans nos mœurs. Dans nos cités, la passion pour ces petits «plus», au charme certain pour éviter la clochardisation des cités, est quasiment inexistante. Pis encore, on s’attaque à ces derniers jugés même «encombrants». Ce n’est pas étonnant de voir ces endroits, détournés de leur vocation pour devenir des lieux de dépôt d’ordures, par excellence. Le désintéressement du citoyen pour l’espace vert est palpable à travers le recul de la ceinture verte, au niveau d’Alger. C’est une réalité, le couvert végétal n’est plus ce qu’il était. Il ne cesse de perdre du terrain subissant ainsi, à la fois, l’empreinte du temps et l'incurie des ennemis de la nature et du beau.

Samia D.