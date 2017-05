Trois ans après son enlèvement : Un enfant retrouvé et remis à sa mère

Trois années. C’est la longue période à laquelle une maman a été privée de son enfant. Une éternité pour B.S, 40 ans, qui n’en croyait pas ses yeux lorsque les services de la gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger lui ont rendu son garçon, âgé à peine de 7 ans.

Selon la cellule de communication du Commandement de la GN, l’enfant a été kidnappé par son père, en août 2014, en France. Il l’a introduit illégalement dans le territoire algérien pour le cacher pendant tout ce temps.

Le dénouement de l’affaire a été rendu possible suite à des informations parvenues aux éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Cherarba, aux Eucalyptus, relevant de la section de la GN de Baraki, selon lesquelles, le mis en cause, 43 ans, se trouvait avec l’enfant qui fait objet de recherches depuis sa date de disparition. Dès lors, un plan minutieux et bien étudié a été mis en place par les gendarmes où il était question d’épier tous les mouvements du suspect. Munis d’un mandat de perquisition délivré par le procureur de la République près le tribunal d’El Harrach, les éléments de la brigade, assistés par leurs homologues de la section de sécurité et d’intervention (SSI), localisent le domicile du mis en cause, sis à Sidi Moussa (Blida), qu’il a loué et décident de s’y rendre pour libérer le petit garçon. Une fois sur place, les gendarmes ont été rembarrés par l’auteur présumé du rapt qui a refusé tout dialogue avec eux. Mais après les appels à la raison et à la sagesse de la gendarmerie nationale, il a fini par ouvrir la porte tout en fuyant vers une autre chambre après cependant avoir pris le soin de cacher l’enfant. Ce dernier a été finalement trouvé sous un lit, drapé jusqu’au cou !

Quant au papa indélicat, il a été rapidement neutralisé avant d’être interpellé et présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Larbaa. Il a été placé en détention préventive et l’enfant a retrouvé sa maman après près de trois ans d’attente et de souffrance.

S. A. M.