Béchar : Un parc citadin se substitue aux espaces de fortune

Béchar aura enfin un véritable parc citadin, qui se substituera aux espaces verts de fortune où, à défaut de détente et de loisirs, les familles devaient se rendre, notamment en période de grandes chaleurs et durant les veillées ramadhanesques. En effet, l’ancien parc que l’on appelait jadis, le «jardin public» vient d’être repris en main pour sa finalisation, après un arrêt des travaux de sa réhabilitation et qui avaient duré trois ans, pour diverses raisons, entre contraintes techniques et administratives. Selon le premier responsable de la wilaya qui a annoncé officiellement cette opération, l’ouverture du parc citadin de la ville de Béchar est prévue pour le début du mois de ramadhan, et que ce sont les services techniques de la wilaya qui en ont la charge, alors que la Direction de l’Environnement vient d’être chargée de la réalisation d’un forage pour les besoins hydrique de cette infrastructure, tant attendu par les citoyens de la ville. S’étendant sur une superficie de 6 hectares, cet espace viendra, sans aucun doute, atténuer quelque peu et un temps soit peu, les tracas auxquels sont confrontées les familles Bécharies, en matière d’espaces de détente, notamment lorsque le besoin de respirer hors de chez soi, s’en fait ressentir. Sa concrétisation qui s’inscrit dans le cadre d’une amélioration du cadre de vie des habitants de la ville, aura nécessité une enveloppe financière de 200 millions de dinars. Voilà qui sûrement laissera encore espérer que bien d’autres structures similaires verront le jour, mettant ainsi fin au calvaire de l’absence d’espaces verts, de détente et de loisirs.

Ramdane Bezza