Embellissement urbain : Que le vert dure !

En plus de leur attrait esthétique, les nouvelles installations végétales dans certaines cités où les habitants ont pu acheter leur logement, comme celles de Bab Ezzouar ou celles de l'AADL à Aïn Malha aux abords d'Alger, ont de nombreux avantages écologiques.

Dans les grands ensembles de cités et de logements réalisés à la périphérie des villes anciennes, d'ailleurs souvent des centaines de barres d'immeubles identiques, à forte densité verticale, les espaces extérieurs publics ne sont à présent réduits qu'à des voies de circulation et de parkings, bordés cependant de terre plein qu'il est toujours possible de végétaliser, pour peu que la volonté y soit.

Le fait a été précisément observé dans certaines cités où les habitants ont pu acheter leur logement, comme celles de Bab Ezzouar ou celles de l'AADL à Ain Malha aux abords d'Alger. Des petits jardins ont ainsi pris forme au bas des immeubles et la présence du végétal comme le traitement des espaces extérieurs ont suscité un grand intérêt auprès des riverains. Toutefois, en ce qui concerne les nouvelle aires urbaines générées par l'auto-construction souvent illicite, le végétal n'existe pas et les espaces extérieurs ne configurent que des voies d'accès de fortune —rues et ruelles—souvent mal dimensionnées et envahies par l'automobile et les détritus de toutes sortes.

Des tentatives sont pourtant signalées ici et là, par exemple l'éco quartier en projet de «Diar El Djenane» à Alger et celui de Sidi El Houari à Oran. A Alger, l'étude a été confiée par les pouvoirs publics au cabinet «Arte Charpentier Architectes» associé au «groupe Lafarge», pour concevoir un projet destiné à loger des familles issues des classes moyennes algéroises.

Le projet s'appuie sur les apports de la culture architecturale de la Casbah, croisés avec ceux de la ville de style «Haussmannien», bien entendu avec une forte empreinte végétale. Celui de Sidi El Houari à Oran, à l'initiative de l'APC, fait d'ailleurs suite aux recommandations de la dernière conférence africaine sur l'économie verte, réunie à Oran en février 2014. L'APC devait ainsi lancer une opération pilote de construction de logements avec pour objectif d'intégrer les énergies renouvelables (solaire et éolien), de traiter et recycler les déchets et de récupérer les eaux de pluie.

Ces initiatives sont bien sûr à encourager : une incitation, par des aides financières, abattement d'impôts et assistance technique, pourrait être apportée à des groupes d'habitants constitués en comité autour de projets de végétalisation, d'utilisation d'énergies renouvelables, de récupération des eaux pluviales et de tri et recyclage de déchets dans leurs immeubles et leurs quartiers respectifs.



L’éducation des citoyens est indispensable



Les projets en question consisteraient -dans un premier temps- à planter des arbres feuillus et des arbres fruitiers, des fleurs, des plantes grimpantes sur les murs des bâtiments ; également à faire des carrés de jardins potagers ou des vergers là où le banc de terre plein le permet dans les espaces extérieurs des cités. A l'intérieur des immeubles et des logements, il est possible aussi de végétaliser les halls d'entrée, les toitures les terrasses et les balcons.

L'éducation des citoyens est, de ce point de vue, indispensable. Il est important, en effet, d'impliquer également les enfants dans ces actions de plantation et de respect de l'environnement. Cette initiative a déjà été mise en œuvre dans la cité AADL à Ain Malha et semble avoir donné de bons résultats.

Parallèlement à cette prise de conscience de l'urgence d'une prise de conscience volontariste des acteurs sociaux urbains sur la qualité environnementale, d'autres actions peuvent être envisagées en amont, au niveau de la réglementation des « Plans d'Urbanisme directeur, Plan directeur d'Aménagement et d'Urbanisme, Plan d'Occupation de Sol, et du contenu des permis de construire ».

Pour tout dire, l'exigence d'intégration de la démarche de recherche de qualité environnementale doit animer les nouveaux programmes et projets de construction de logements et d'équipements, les tracés urbains des voiries et transports, les projets de rénovation et de restauration de l'existant et de sauvegarde du patrimoine.

Kamel Bouslama



*D’après l’étude intitulée Un moyen de lutter contre le dérèglement climatique, de Hocine Ali Benali, architecte dplg, urbaniste