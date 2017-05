Syrie : Le conflit le plus meurtrier en 2016

Le conflit en Syrie a été le plus meurtrier dans le monde pour la cinquième année consécutive, a indiqué le rapport annuel 2016 de l’Institut international des études stratégiques (IISS) basé à Londres. Le rapport présenté, lors d’une conférence de presse animée par le directeur général d’IISS, John Chipman, souligne que dix conflits ont occasionné plus de 80% des décès dans le monde, dont le conflit en Syrie avec encore 50.000 tués l’année dernière, portant le total des morts dans ce pays depuis 2011 à environ 290.000. Entre janvier et août 2016, quelque 900.000 personnes ont été déplacées en Syrie. 90% ont été dispersées dans les zones urbaines ou suburbaines des pays voisins, note l’IISS. Les neufs autres zones de conflits citées par le document sont le Mexique, l'Irak, l'Afghanistan, le Yémen, la Somalie, le Soudan, la Turquie, le Soudan du Sud et le Nigéria. Les conflits dans le monde ont fait 157.000 morts l'année dernière contre 167.000 en 2015. Le nombre des conflits qui peuvent exploser à tout moment est en augmentation, souligne l’IISS. Le Moyen-Orient reste la partie qui a connu le plus grand nombre de mort dans des conflits armés, avec 82.000 décès l'an dernier. Sept des dix conflits les plus mortels de 2016 ont été enregistrés dans cette région, relève IISS.

Le directeur de l’institut affirme que l’élaboration de solutions politiques appropriées aux conflits latents constituera «un défi majeur» pour les décideurs politiques, mais «essentiel» si le nombre des décès occasionnés par les conflits dans le monde devrait être réduit de manière substantiels. «Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, la bonne gouvernance est une condition préalable et nécessaire à une bonne stratégie», a-t-il dit. Il a ajouté que de plus en plus, les réfugiés et les conflits se rapprochent des villes et ne suivent pas le chemin traditionnel qui consistait à les voir se concentrer dans des zones frontalières.

Pendant que les personnes déplacées s’installent dans les villes, ces dernières aussi connaissent de plus en plus de conflits, note Chipman. Environ la moitié des 36 conflits armés cités par l’IISS ont tous fait des morts et se déroulent dans un milieu urbain, ce qui pose des défis particuliers pour les organisations d'aide aux personnes déplacées et aux forces armées qui combattent les «insurgés».

Les forces de maintien de la paix des Nations unies trouvent de plus en plus de difficultés à satisfaire les attentes de plus en plus élevées chaque année. Les défis du maintien de la paix connaissent une croissance constante, souligne IISS. (APS)