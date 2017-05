Irak : Les troupes d’élite progressent dans Mossoul-Ouest

Les forces irakiennes ont annoncé mardi avoir repris un nouveau quartier de la rive ouest de Mossoul, resserrant un peu plus l'étau sur le groupe terroriste autoproclamé «État islamique» (EI/Daech) désormais majoritairement retranchés dans la vieille ville. Les troupes d'élite du contre-terrorisme (CTS) «ont libéré la Zone Industrielle Nord (située) dans la partie ouest» de Mossoul, a déclaré dans un communiqué le commandement conjoint des opérations (JOC), qui coordonne la lutte contre l'EI en Irak. Elles ont «hissé le drapeau irakien après avoir infligé des pertes à l'ennemi», ajoute le communiqué. Cette prise intervient après le lancement d'une nouvelle offensive la semaine dernière dans le nord-ouest de Mossoul. Les forces irakiennes avaient déjà repris lundi le contrôle total du vaste quartier périphérique d'Al-Haramat. Plus de six mois après le début des opérations militaires pour reconquérir la deuxième ville d'Irak tombée aux mains de l'EI en juin 2014, quelques centaines de terroristes contrôlent encore quelques quartiers autour de la vieille ville. Au moins 250.000 civils sont piégés dans la vieille ville et tentent de survivre dans des conditions difficiles, selon des responsables humanitaires et des organisations de défense des droits de l'Homme.(APS)

Sept étudiants enlevés à Baghdad



Sept étudiants qui militent contre la corruption ont été enlevés par des hommes armés dans leur appartement du centre de Baghdad, ont rapporté des médias citant des sources sécuritaires. «Des hommes armés non identifiés circulant en 4x4 ont enlevé sept étudiants tôt lundi matin», a déclaré un responsable du ministère de l'Intérieur cité par les agences. «Un groupe armé a kidnappé dans leur appartement de Battaween (un quartier du centre Baghdad, ndlr) sept étudiants qui participent aux manifestations pacifiques», a confirmé Jassem al-Helfi, un des leaders du mouvement anticorruption qui organise des manifestations presque chaque semaine dans le pays depuis deux ans. Selon lui, l'enlèvement a eu lieu vers 01h30 lundi matin (22h30 GMT dimanche). L'identité des ravisseurs n'est pas établie et aucune information n'a filtré sur d'éventuelles demandes pour la libération des étudiants. Des milliers de personnes se réunissent presque chaque semaine dans la capitale irakienne, et dans plusieurs villes du sud du pays pour réclamer notamment des mesures anticorruption, une réforme de la loi électorale et une reprise en main du gouvernement par des technocrates. (APS)