JSK : Les Canaris au ras des pâquerettes

La JS Kabylie continue à éprouver toutes les peines du monde à s’imposer à domicile. Les Canaris, qui sentent le vent de la relégation souffler aux nuques, ont pourtant laissé filer deux points précieux, samedi à Tizi Ouzou face au CSC (1-1).

Un succès aurait pourtant permis à la JSK de s’éloigner un peu plus de la zone rouge et larguer plus loin ses concurrents pour le maintien, mais un manque de réaliser flagrant lui a fait perdre un match précieux.

Et encore, l’arbitre a annulé après avoir pourtant validé un but de Manuchou, aujourd’hui au cœur d’une grosse polémique, sinon la situation serait encore plus compliquée pour la JSK qui devra désormais lutter jusqu’au bout pour assurer son maintien. Mourad Rahmouni a regretté, en conférence de presse, de ne pas disposer d’un effectif de meilleure qualité. «Nous composons avec les éléments que nous avons sous la main. On essaie à chaque fois de faire mieux, mais ce n’est pas évident lorsque vous avez des joueurs limités», a-t-il déclaré. La suite de la compétition n’est pas faite, qui plus est, pour arranger les affaires des Canaris qui auront à effectuer un périlleux déplacement ce week-end à Tadjenanet pour y affronter le DRBT. Concernée aussi par la lutte pour le maintien, l’équipe de Tadjenanet ne va sans doute pas faciliter la tâche à la JSK. C’est dire que cette dernière risque fortement de regretter les deux points du CSC si par malheur les Canaris venaient à perdre leur match à Tadjenanet.

Dans l’optique de réaliser une bonne opération, Mourad Rahmouni a demandé à ses joueurs d’oublier la déconvenue du CSC et tabler sur un succès face au DRBT. Un exploit reste dans la mesure du possible. Les joueurs se sont donné le mot pour sauver le club.

Amar B.