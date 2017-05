Judo : Championnats d’Afrique « Juniors » : L’Algérien Bouamar (100 kg) en or

L'Algérien Mustapha Yasser Bouamar (100 kg) a remporté dimanche au Caire la médaille d'or grâce à sa victoire en finale devant le Tunisien Hobbi Mohamed Aziz, lors des Championnats d'Afrique 2017 «juniors» de judo (garçons et filles) qui se déroulent en Egypte. Avant d'atteindre l'ultime étape, Bouamar a surclassé l'Egyptien Kames Ahmed et le Sud-africain Bartman Kyeren offrant à l'Algérie sa seconde médaille en vermeil après celle remportée samedi par Rania Benlahouaoui dans la catégorie des moins de 48 kg. L'Algérie a également remporté dimanche 4 médailles de bronze grâce à Karim Aoudjane (-66 kg), Mohamed Guerroudj, Abderrahmane Laouar (-81 kg) et Abdelkader Mabrouk (-73 kg). Après une défaite face à l'Egyptien Abdelghani Abdelrahman, Aoudjane a été repêché et s'est ressaisi en battant l'Ivoirien Guillaume Dadie Time out.