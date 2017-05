Le MC Oran met un terme à 624 minutes de stérilité

Le MC Oran, muet depuis le 4 février dernier, soit face au RC Relizane (2-2), a enfin retrouvé le chemin des filets après 624 minutes de stérilité lors de sa victoire à domicile contre le leader l'ES Sétif (1-0), samedi dans le cadre de la 25e journée du championnat de Ligue 1 algérienne de football. L'attaquant Cherif Hichem, auteur du dernier but du MCO avant cette partie, a ressurgi à la 72e mettant un terme à un triste record, et offrant la première victoire à son équipe en cette deuxième partie de la saison, une victoire coïncidant avec le retour du Français Jean Michel Cavalli à la barre technique des Hamraoua. Le MCO a connu un destin pour le moins surprenant en cette deuxième tranche de l'exercice. En effet, après avoir terminé la phase aller à la deuxième place derrière le MC Alger, le club phare de la capitale de l'Ouest est entré dans une spirale de mauvais résultats ayant valu à son entraîneur, Omar Belatoui, d'être démis de ses fonctions à l'issue du nul à domicile contre la JS Kabylie (0-0), la semaine passée. Alors qu'il postulait à une place sur le podium, le Mouloudia d'Oran, dont le président Ahmed Belhadj a opté cette saison pour un effectif composé majoritairement des joueurs de la ville pensant pouvoir redonner au club son lustre d'antan, a perdu énormément du terrain pour se rapprocher de la zone rouge.

Le succès contre l'ESS, de surcroit réalisé en l'absence du public local après la sanction de deux matchs à huis clos qu'a écopé l'équipe, permet aux Oranais de porter à 37 leur capital points, une moisson devant leur permettre de terminer l'exercice dans avec moins de pression. N'ayant ainsi besoin que de deux autres unités pour assurer définitivement son maintien parmi l'élite, le MCO, de l'avis de son entraineur Cavalli, qui ne prendra place sur le banc qu'à partir de la saison prochaine, devra débuter dès maintenant la préparation de l'exercice 2017-2018, un exercice devant être marqué par l'avènement de l'inauguration du nouveau stade olympique de 40.000 places.