Ligue 1 : Le RC Relizane retourne à la case départ

Le RC Relizane revient à la case départ après sa défaite sur le terrain de l'USM Bel Abbès (2-0), samedi en match comptant pour la 25e journée du championnat de Ligue 1 algérienne de football, la neuvième loin de ses bases cette saison, alors que le club lutte encore pour son maintien parmi l'élite. Les protégés de l'entraîneur tunisien Mouaz Bouakkaz, intraitables ou presque à domicile depuis leur contre-performance de la 3e journée face au MC Oran (0-1), sont parvenus à remonter la pente après avoir entamé la saison avec moins six points défalqués de leur compteur par la Ligue de football professionnel. Mais en voyageant mal dans la plupart de ses rencontres à l'extérieur, le Rapid a perdu beaucoup de points dans la lutte pour le maintien. «Il est clair qu'après cette énième contre-performance loin de nos bases, nous devons encore cravacher dur pour éviter la relégation.

Notre destin est entre nos mains», prévient le coach du RCR. En fait, en 13 déplacements, les coéquipiers de Mohamed Derrag n'ont obtenu que six points, d'une victoire face au MO Béjaïa, qui remonte au 4 octobre 2016 pour le compte de la 6e journée, et trois nuls.

Lors des cinq dernières journées de la saison, le RCR aura encore à effectuer deux déplacements à Tizi Ouzou et El Harrach. L'équipe aura besoin d'arrêter l'hémorragie à l'extérieur pour espérer se maintenir dans la cour des grands, après avoir évité de justesse la relégation lors de l'exercice passé, qui coïncidait avec son retour parmi l'élite après 25 ans passés dans les divisions inférieures.

Avant la 26e journée, les gars de Relizane occupent la 12e place au classement avec 26 points, devançant au goal-average le premier relégable, le DRB Tadjenanet.