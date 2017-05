Finale de coupe d’Algérie de football (dames) : Une première historique pour la JF Khroub

La présidente de l’équipe de la Jeunesse féminine d’El-Khroub (JFK), Nedjma Derradji, qui disputera pour la première fois la finale de la coupe d’Algérie de football féminin seniors, prévue le 12 mai prochain à Sétif, à 17h, a qualifié cet évènement de «première historique».

Faisant part de de sa «fierté» et de sa «joie» d’avoir atteint la finale de la coupe d’Algérie dames seniors, Mme Derradji, une ancienne joueuse de football, a affirmé à l’APS que son équipe, figurant parmi «les cinq meilleures équipes en Algérie», est arrivée à cinq reprises aux demi-finales, avant de réussir l’exploit de pouvoir disputer la finale de la saison 2016-2017 contre l’équipe féminine de l'association sportive de la sûreté nationale (ASSN). La présidente de la JFK a, dans ce contexte, exprimé sa satisfaction quant aux échos et réactions suscités par cette qualification dans la rue khroubie, décidée, selon elle, de faire le déplacement à Sétif pour soutenir et encourager l’équipe le jour du match.

Mettant en exergue la discipline et l’esprit compétitif des footballeuses d’El Khroub, Mme Derradji a tenu à relever le parcours «héroïque» de la JFK dans la course à Dame coupe affirmant que les victoires enregistrées dans les différentes phases ont été réalisées à l’extérieur, hormis celle de la demi-finale remportée à domicile face à l’équipe d’Akbou (Béjaia). La JFK, qui se prépare activement à ce rendez-vous footballistique, à travers une préparation physique et tactique, croit en ses chances, quand bien même elle aura comme adversaire l’équipe de la sûreté nationale qui compte de «bons éléments», renchérit-elle. Affirmant que 80% de l’effectif de la JFK est composé de jeunes footballeuses en formation, Mme Derradji a également relevé l’engagement de l’assemblée populaire communale (APC) envers cette équipe, affirmant que «le premier responsable de la commune est notre premier supporter». Saluant le rendement «exceptionnel» d’une équipe qui a tenu tête aux meilleures équipes à l’échelle nationale, le président de l’APC d’El Khroub, Abdelhamid Aberkane a exprimé, pour sa part, sa «grande satisfaction» quant à l’ascension de la JFK jusqu'en finale de la coupe d’Algérie de football dames qu’il qualifie d’«historique».

Selon ce même responsable, cet évènement est «un indicateur des efforts consentis pour encourager cette équipe moralement et financièrement», ajoutant que leur présence à ce niveau est le résultat d’une «gestion très sérieuse». M. Aberkane a, par ailleurs, estimé que cet évènement est aussi un «indicateur positif qui ne doit pas représenter un aboutissement, mais unv début pour poursuivre les efforts entrepris dans d’autres disciplines, à l’instar du tennis de table et du handisport, dont la commune compte plusieurs athlètes qui ont représenté l’Algérie au plus haut niveau». Estimant que d’ores et déjà la JFK a «largement atteint ses objectifs», il a exprimé néanmoins son souhait de voir l’équipe d’El Khroub d’aller au bout de l’aventure et triompher contre une formation «organisée évoluant dans des conditions de discipline et de professionnalisme». Il a, d’autre part, souligné que la prouesse de la JFK, qui coïncide avec la rétrogradation des messieurs de l’AS Khroub, pensionnaire de la Ligue 2 Mobilis, en division amateur, signifie que le «sport féminin a plus de mérite que le sport masculin quand c’est bien géré». L’AS Sûreté Nationale et la JF Khroub, évoluant toutes les deux en première division, se sont qualifiées pour la finale de la Coupe d’Algérie de football féminine seniors, en s’imposant respectivement face à Affak Relizane sur le score d’un but à zéro (1-0) et le CF Akbou sur le même score.