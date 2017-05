Législatives du 4 mai: le conseil constitutionnel proclame les résultats provisoires

Conformément à la Constitution, notamment ses articles 112, 118 (alinéa 1er), 119 (alinéa 1er) et 182 (alinéas 2 et 3) ;

En vertu de la loi organique n° 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, et de la loi organique n°12-03 du 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les Assemblées élues ;

Vu le Règlement du 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 70 ;

Vu les procès-verbaux de centralisation des résultats de vote élaborés par les commissions électorales de wilayas et ceux élaborés par la Commission électorale des résidents à l’étranger, et documents annexes, déposés au Conseil constitutionnel ;

Après examen et vérification des résultats consignés dans les procès-verbaux et les documents annexes, susvisés ;

Après avoir rectifié les erreurs matérielles constatées et introduit les modifications nécessaires sur les résultats ;

Les membres rapporteurs entendus ;



Après délibération,

Premièrement : Proclame les résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale qui a eu lieu le 7 chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, comme suit :

Électeurs inscrits : 23 251 503

Électeurs votants : 8 225 223

Taux de participation : 35.37%

Bulletins nuls : 1 757 043

Suffrages exprimés : 6 468 180

Listes Nombre de sièges obtenus Nombre de suffrages recueillis FRONT DE LIBERATION NATIONALE 164 1 681 321 RASSEMBLEMENT NATIONAL DEMOCRATIQUE 100 964 560 ALLIANCE HMS 33 393 632 TAJAMOUA AMEL EL DJAZAIR 19 270 112 NAHDA - ADALA - BINA 15 239 148 FRONT EL MOUSTAKBAL 14 265 564 FRONT DES FORCES SOCIALISTES 14 152 489 MOUVEMENT POPULAIRE ALGERIEN 13 241 087 PARTI DES TRAVAILLEURS 11 191 965 RASSEMBLEMENT POUR LA CULTURE ET LA DEMOCRATIE 9 65 841 ALLIANCE NATIONALE REPUBLICAINE 6 121 156 MOUVEMENT DE L'ENTENTE NATIONALE 4 51 960 PARTI EL KARAMA 3 81 180 INDEPENDANTE EL WIHDA 3 42 757 PARTI DES JEUNES 2 63 682 FRONT DEMOCRATIQUE LIBRE 2 28 790 FRONT MILITANTISME NATIONAL 2 34 695 EL -OUANCHARISSE 2 9 046 RASSEMBLEMENT PATRIOTIQUE REPUBLICAIN 2 40 645 AHD 54 2 42 160 PARTI NAT. POUR LA SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT 2 28 617 PARTI DE LA LIBERTE ET DE LA JUSTICE 2 88 418 FRONT NATIONAL POUR LA JUSTICE SOCIALE 1 63 827 MOUVEMENT ISLAH 1 77 290 PARTI DU RENOUVEAU ALGERIEN 1 24 584 UNION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT 1 15 037 MOUVEMENT NATIONAL DES TRAVAILLEURS ALGERIENS 1 14 369 MOUVEMENT EL INFITAH 1 38 061 FRONT NATIONAL POUR LES LIBERTES 1 31 976 FRONT DE L'ALGERIE NOUVELLE 1 49 413 PARTI EL FEDJR EL JADID 1 82 993 UNION DES FORCES DEMOCRATIQUES ET SOCIALES 1 33 372 MOUVEMENT DES CITOYENS LIBRES 1 14 085 EL WAFA WA TAWASSOL 1 12 170 EL-NOOR 1 4 549 FORSANE OUARGLA 1 5 414 EL TAOUASOL 1 16 334 EL AMEL 1 6 361 EL WAFA 1 10 561 AL KAFAA WAL MASDAKIA 1 7 856 ESPOIR ET TRAVAIL 1 12 803 LA VOIX DU PEUPLE 1 9 831 LISTE INDEPENDANTE ALTERNATIVE CITOYENNE 1 5 977 ELDARROURI 1 5 675 INITIATIVE CITOYENNE 1 4 309 SAWT ECHAAB 1 6 652 EL HILLAL 1 14 582 ENNADJAH 1 9 019 UNION POUR LE RASSEMBLEMENT NATIONAL 1 17 577 PARTI DE L'EQUITE ET DE LA PROCLAMATION 1 13 400 EL WIHDA OUA ETTADAOUL 1 10 771 ELBADR 1 5 161 EL ICHRAK 1 8 901 ABNAA ECHAAB 1 9 427 LISTE INDEPENDANTE IZEWRAN 1 6 402 ELAMEL 1 8 388 NIDAA EL AWFIAA 1 12 224 VIEUX KSAR 1 7 149 ELMOUBADARA 1 8 662 ALLIANCE EL FETH 1 69 063

Troisièmement : Les sièges obtenus par la femme et le taux de représentation à l’Assemblée populaire nationale sont arrêtés comme suit :

- Nombre de sièges obtenus par la femme : 121

- Taux de représentation à l’Assemblée populaire nationale : 26,19%



Quatrièmement : La liste des candidats déclarés provisoirement élus est annexée à la présente Proclamation et publiée au site électronique du Conseil constitutionnel.



Cinquièmement : Conformément à l’article 171 de la loi organique relative au régime électoral susvisée, tout candidat ou parti politique participant aux élections législatives a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposé au greffe du Conseil constitutionnel dans les quarante-huit (48) heures suivant la proclamation des présents résultats, et ce conformément aux conditions prévues dans le communiqué du Conseil constitutionnel du 30 avril 2017.



Ainsi, le délai de dépôt des recours relatifs aux résultats provisoires du scrutin est ouvert à compter de la présente proclamation jusqu’au13 Chaâbane 1438 correspondant au 10 mai 2017 à 20 heures.



Le Conseil constitutionnel

-------------///////////////////////

Félicitations de l’Espagne et des pays voisins de la Libye



Le gouvernement espagnol a félicité le peuple et les autorités algériennes pour les élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017.

Ces élections, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, «représentent une étape remarquable dans le croissant engagement de l’Algérie envers la gouvernance démocratique, suite à la réforme constitutionnelle qui est entrée en vigueur au mois de mars 2016». L’Algérie, ajoute la même source, est «un partenaire stratégique de l’Espagne dans la région du Maghreb, avec lequel nous maintenons une coopération modèle dans des domaines tels que la sécurité, la migration ou l’énergie, comme a eu l’occasion de le vérifier, le 9 mars dernier, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération durant son voyage en Algérie». «L’Espagne souhaite continuer de coopérer avec l’Algérie en faveur des deux peuples et de l’ensemble de la région euro-méditerranéenne», conclut-on. (APS)