Porteur de messages du Président Bouteflika au Président allemand Steinmeier et à Angela Merkel : M. Lamamra aujourd’hui à Berlin

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, effectuera aujourd’hui une visite de travail en Allemagne, porteur de messages du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier et à la Chancelière fédérale, Angela Merkel, à l’invitation de son homologue vice-chancelier, ministre des Affaires étrangères, Gabriel Sigmar, auquel il remettra les messages du Président Bouteflika, à l’occasion des échanges qu’il aura avec lui à Berlin. Les deux ministres passeront en revue les questions inhérentes à la coopération bilatérale et relèveront les progrès réalisés dans ce domaine, de même qu’ils procèderont à l’exploration des voies susceptibles de favoriser la promotion d’un partenariat économique au bénéfice de la diversification de l’économie algérienne. «Les entretiens porteront également sur les questions régionales et globales d’intérêt commun, notamment celles intéressant la paix, la stabilité et le développement, ainsi que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.»