M. Bedoui reçoit le DG de la police espagnole : étroite relation de coopération

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a reçu le directeur général de la police nationale espagnole, German Lopez, qui effectue une visite de travail en Algérie à l'invitation du directeur général de la sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel. La rencontre s'est déroulée en présence du général major Hamel qui a déclaré à la presse que la relation unissant les polices algérienne et espagnole était une relation de "coopération étroite", précisant que cette coopération bilatérale "se concrétise sur le terrain par des échanges de visites et d'expertises et des programmes tracés en matière de formation et de lutte contre la criminalité". "Nous axons nos efforts, à l'heure actuelle, sur la lutte contre les nouvelles formes de criminalité et nous voulons tirer profit de l'expérience espagnole dans ce domaine", a-t-il poursuivi.



M. Hamel s’entretient avec M. Germen Lopez Iglisias



