Suite à une longue maladie : Le journaliste Abdelkrim Djillali est décédé

L'ancien journaliste, Abdelkrim Djillali est décédé hier matin à l'âge de 61 ans à Alger, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Ancien journaliste à Algérie Actualités où il écrivait notamment dans la rubrique culturelle, le défunt a dirigé cet hebdomadaire avant d'intégrer le quotidien Le Siècle et enfin rejoindre la télévision algérienne en qualité de conseiller, dernier poste depuis lequel il a fait valoir ses droits à la retraite. Abdelkrim Djillali, "Krimo" pour ses proches, était également auteur. Il avait à son actif trois livres dont Le temps des patriotes et Les chercheurs du désert. Le défunt était aussi le promoteur, en 2005, d'une grande exposition de photos rassemblant les travaux des photographes de la première heure et ceux de la nouvelle génération. Ayant contribué à l'organisation de l'Année de l'Algérie en France en 2003, il était par ailleurs auteur de documentaires-témoignages sur des faits d'armes de la guerre de Libération nationale. Il a été enterré hier après la prière d'El-Asr au cimetière de Garidi (Kouba).

---------------/////////////////

Condoléances



Le ministre de la Communication, Monsieur Hamid Grine, peiné par la nouvelle du décès du journaliste Abdelkrim Djilali, survenu ce jour, 8 mai 2017, suite à une longue maladie, tient en son nom propre et au nom de son département ministériel, à exprimer ses sincères condoléances à la famille du défunt, l’assurant de son soutien et de toute sa compassion.

Puisse Dieu Tout-Puissant accueillir le défunt en Son Vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»