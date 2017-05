A la faveur de sa stabilité politique, la taille et la dynamique de son économie, sa classe moyenne florissante et ses régulations solides, l’Algérie offre des atouts compétitifs qui doivent être saisis par les entreprises étrangères désirant s’implanter dans le pays ou conquérir le marché africain. Certes, l’économie demeure peu diversifiée, mais l’Algérie est l’un des marchés africains qui réalisent une croissance positive. Aussi compte tenu de la crise induite par la chute des prix du pétrole, le pays s’oriente résolument vers la diversification de son économie et c’est ce qui semble être la feuille de route du gouvernement et sa base pour intéresser les investisseurs nationaux et étrangers. Pour atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés, les autorités algériennes ont mis en place une stratégie dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de croissance économique, outre des efforts à mener à terme les projets dans le secteur de l’équipement du transport et de la logistique, qui permettront de poursuivre le plan d’industrialisation du pays en s’appuyant sur la coopération et le partenariat. Cette stratégie permettra d’accompagner et de juguler les écueils qui pourront freiner les entreprises. Mais surtout, elle permettra aux entreprises de participer au développement et d’approfondir la coopération Sud-Sud, tout en veillant à la mise en œuvre des accords signés dans ce cadre. Car l’Afrique, fait figure aujourd’hui d’eldorado mondial grâce à ses richesses en matières premières et sa main-d’œuvre bon marché. Le continent attend des investissements qui portent sur un ensemble diversifié de secteurs : télécommunications, banques, immobilier, mines, industrie, assurances, agriculture... Au regard de cela, la Foire internationale d’Alger (FIA) vient à point nommé, tant elle constitue une passerelle pour les opérateurs économiques et une opportunité pour les entreprises algériennes d’œuvrer au développement de partenariats gagnant-gagnant avec leurs homologues du monde entier et d’Afrique, en particulier. Le partenariat constitue un leitmotiv pour partir ensemble à la conquête du marché africain qui connaît, en particulier, une grande dynamique de développement. Depuis quelque temps déjà la nouvelle dynamique de l’économie algérienne tournée vers l’Afrique se vérifie de jour en jour. Dans le cadre de sa stratégie d’accroissement de ses liens avec les marchés en croissance rapide d’Afrique, le gouvernement instaure de nouvelles mesures destinées à encourager la coopération économique avec les pays africains. En fait, le gouvernement espère tirer parti de la tendance croissante de la part des entreprises à développer leurs activités en Algérie et du coup alimenter et soutenir le développement de l’économie. A vrai dire, si les objectifs fixés par le gouvernement pour l’économie sont ambitieux, le partenariat avec les entreprises étrangères fait l’objet d’un intérêt croissant.

Farid Bouyahia