Le premier ministre inaugure la 50e édition de la Foire internationale d’Alger : Au service de l’économie

La 50e édition de la Foire internationale d’Alger a été inaugurée, hier à la Safex, par le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, accompagné d’une importante délégation ministérielle, de hauts responsables économiques et de représentants du corps diplomatique accrédité à Alger.

Avec la Russie, invitée d’honneur, la relation bilatérale semble connaître un nouveau départ. Outre le traditionnel secteur militaire, les Russes ont proposé une panoplie de projets dans, entre autres domaines, la pétrochimie, la haute technologie, le trafic routier, la construction des ponts, ainsi que les pièces de rechange automobile. À l’adresse du responsable du stand russe, Abdelmalek Sellal a, de prime abord, signifié que les priorités de l’Algérie sont «bien claires», citant les domaines de l’agriculture, mais aussi du numérique, nécessitant, selon lui, de passer à la vitesse supérieure. Il appelle les deux parties à tenir prochainement un forum des hommes d’affaires, pour débattre des meilleures solutions à même de fructifier les efforts consentis jusque-là.



L’Algérie au Forum économique de Saint-Pétersbourg



Le tout, enchaîne M. Sellal, doit s’inscrire dans le «renforcement opérationnel» de la coopération bilatérale entre entreprises et systèmes financiers, tout en relevant la disposition des pouvoirs publics à faciliter tout projet capable d’apporter une plus-value au nouveau modèle de croissance économique mis en place il y a près d’un an. En réponse, le responsable russe invite les hommes d’affaires algériens à prendre part au Forum économique qui se tiendra du 1er au 3 juin à Saint-Pétersbourg. Pour rappel, la visite officielle du Premier ministre à Moscou, en avril dernier, a constitué l’événement phare de l’année 2016 qui est venu couronner une intense activité et échange de visites de délégations des deux pays, marqués par la signature de plusieurs accords dans les domaines de l’habitat, de l’énergie atomique et des nouvelles technologies, de la culture et de la communication. L’objectif est de booster les échanges commerciaux qui avaient atteint 885 millions de dollars en 2015.

Arrivé au stand de Logitrans, leader dans la fabrication de matériels de manutention, le Premier ministre a demandé aux différents responsables d’avoir comme objectif stratégique de créer une base logistique pour l’Afrique, avec, à la clé, l’exportation des produits agricoles. Évoquant l’agriculture, M. Sellal, arrivé au stand du groupe Lacheb, est allé droit au but, précisant qu’«on doit désormais convaincre tous les Algériens que le visage de l’investissement agricole a carrément changé». L’industrialisation de l’agriculture est depuis plusieurs mois un leitmotiv pour le Premier ministre. Pour ce faire, point de recettes magiques. Il suffit de «ne pas perdre du temps». Enchaînant, il indique qu’avec des entreprises comme le groupe Lacheb, constituant un bon exemple, l’Algérie peut en finir avec le problème de pénurie de lait, intermittent, mais pénalisant.



« Gagner la bataille de l’exportation »



Un projet d’élevage de vaches laitières et de production céréalière et fourragère à El-Bayadh, en partenariat avec les Américains, avance bien. S’étendant sur une superficie de 25.000 ha, dont 5.000 réservés à l’élevage de vaches laitières et d’autres bovins, cette exploitation agricole produira du blé dur, de l’orge, du fourrage, de la pomme de terre et activera aussi dans l’ensilage du maïs, sur une superficie de 20.000 ha. Le groupe privé, précise son premier responsable, débutera, dans une semaine, à produire des semences de pomme de terre sur une superficie irriguée de 1.440 hectares.



Inauguration du premier musée de la SAFEX



À l’adresse des autres exposants locaux, les instructions de M. Sellal ont concerné l’impérative amélioration du taux d’intégration, élément incontournable du développement économique, de la diversification de la gamme des produits, et notamment de veiller à la qualité. Se contenter du marché local est, à ses yeux, un échec. «Il est grand temps que l’Algérie gagne la bataille de l’exportation», souligne-t-il, confiant. Par ailleurs, M. Sellal a indiqué que l’Algérie ambitionne de devenir un acteur majeur de la production et de l’exploitation de phosphate. Un pari qui est tout à fait dans ses cordes au regard du potentiel existant, mais aussi grâce à d’autres facteurs. À l’issue de cette visite, M. Sellal a inauguré le 1er musée de la Safex.

En outre, il convient de préciser que quelque 1.030 exposants, dont 494 entreprises étrangères en provenance de 34 pays, prennent part à cette 50e FIA, qui se tient sur le thème «50 ans au service de l’économie algérienne». La superficie globale des stands nationaux et étrangers s’étend sur près de 34.000 m2, dont 28.784 m2 dédiés aux exposants nationaux, soit 85% de la superficie totale. La participation étrangère à titre individuel regroupe, quant à elle, 30 sociétés sur une superficie de 245 m2, provenant de 11 pays.

