M. Sellal reçoit une délégation de la Banque mondiale : Une qualité des relations éprouvée

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu une délégation d’administrateurs de la Banque mondiale qui séjourne en Algérie dans le cadre d’une visite de travail, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette audience, il a été procédé à un échange de vues sur «l’état d’évolution de l’économie nationale et des effets conjugués de la conjoncture financière et économique mondiale, ainsi que les mesures, pour en atténuer les effets, mises en œuvre par les institutions gouvernementales». Les relations de coopération entre l’Algérie et cette institution financière internationale «connaissent une qualité saluée par les deux parties».

A l’issue de la rencontre, M. Sellal a tenu à réitérer à ses hôtes «la détermination des autorités algériennes à poursuivre la mise en œuvre du nouveau modèle économique susceptible de contribuer à créer les meilleures conditions d’atteindre l’émergence et de contribuer à diversifier l’économie nationale, tout en rationalisant les dépenses budgétaires».

L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Finances, M. Hadji Baba Ammi, et du ministre, directeur de cabinet du Premier ministre, M. Mustapha Karim Rahiel.