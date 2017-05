Coopération algéro-russe : Des opportunités riches et diversifiées

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que les opportunités de coopération économiques entre l’Algérie et la Russie étaient «riches et diversifiées». M. Tebboune a précisé, dans une déclaration à la presse, à l’issue de sa encontre avec le vice-ministre russe de l’Industrie et du Commerce, Alexandre Morozov, que les perspectives de coopération entre les deux pays étaient «riches, ouvertes et diversifiées», d’autant que la Russie a connu un immense progrès dans divers domaines de développement ces dernières années. «La Russie d’aujourd’hui n’est pas l’URSS, et l’Algérie n’est pas celle des années 1980», a-t-il précisé. Il a ajouté, dans le même sillage, que le choix de la Russie en tant qu’invité d’honneur de la 50e édition de la Foire internationale d’Alger, ouverte hier, justifiait la nature des relations algéro-russes «séculaires, solides et permanentes».

De son côté, M. Morozov a indiqué que «les gouvernements de Russie et d’Algérie doivent œuvrer ensemble au développement de ces immenses opportunités», soulignant l’existence de plusieurs projets d’investissement russes en cours d’examen, notamment dans les domaines des transports et d’urbanisme. Une société russe compte mettre en place une usine réservée à la production de bus en Algérie, selon M. Morozov, qui a affirmé que cette société ne visait pas la commercialisation de ses produits uniquement en Algérie, mais aussi en Afrique et en Europe. Le vice-ministre russe a en outre invité l’Algérie à assister au Forum économique de Saint-Pétersbourg, prévu en juin, ainsi que le Forum industriel international, prévu en juillet à Oural.

Une nouvelle dynamique de coopération

Les relations économiques entre l’Algérie et la Fédération de Russie ont certes évolué depuis la signature, en avril 2001, de la déclaration de partenariat stratégique, à l’issue de la visite officielle du Président de la République à Moscou. Mais ce premier accord du genre signé par la Russie avec un pays arabe n’a pas modifié pour autant la structure des échanges bilatéraux qui demeurent essentiellement dominés par le secteur militaire. Les données pour l’année 2016 indiquent que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a enregistré une hausse de 65,3%, pour atteindre un volume global de 2 milliards de dollars, dont 1,4 milliard de dollars sous le chapitre de l’armement.

Par conséquent, la prochaine étape consiste à mettre en œuvre les accords signés entre les deux parties dans le sens de l’élargissement des domaines de coopération et leur projection dans la voie de la diversification. La Fédération de Russie veut, en effet, donner une nouvelle dimension à sa relation économique avec l’Algérie, d’autant plus que la conjoncture mondiale plaide pour une telle orientation.

Une volonté exprimée de part et d’autre, à la faveur des visites de haut niveau entre responsables des deux pays, notamment celle du Premier ministre Abdelmalek Sellal à Moscou, en avril 2016. Alger et Moscou, dont les relations sont ancrées dans le temps, veulent ainsi imprégner une nouvelle dynamique à leur coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de l’industrie, des mines, la santé, l’habitat, l’énergie atomique, l’agriculture et des nouvelles technologies, sur la base d’accords bilatéraux paraphés en 2016. Une année qui a vu la signature d’un mémorandum d’entente et de coopération économique entre l’Algérie et la Russie, en marge d’un forum d’affaires, lors duquel le Premier ministre avait déclaré que «des mesures réglementaires et organisationnelles concrètes sont prises en Algérie pour encourager l’investissement et le partenariat, améliorer le climat des affaires et lever tous les obstacles». La rencontre avait permis de définir les secteurs susceptibles de faire l’objet de coopération, entre autres l’agroalimentaire, la santé, les infrastructures, l’immobilier, les transports, l’industrie lourde et légère, ainsi que les hautes technologies. Lors de sa visite effectuée en Algérie, en février dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, M. Serguei Lavrov, avait affirmé que les deux pays avaient défini des plans et des projets concrets dans le domaine de la coopération commerciale, économique et militaro-technique. Des déclarations qui s’inscrivent dans le sillage de la stratégie globale de coopération pour la phase à venir. D. Akila