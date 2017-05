Le Coin du copiste : Actualité de la pensée de Fanon

Certains ouvrages sur l’histoire de la guerre de Libération nationale s’apparentent souvent à des témoignages individuels de personnalités connues qui ont eut le privilège d’approcher à cette époque de déchirements immenses, mais de résistance stoïque les acteurs les plus emblématiques grâce auxquels l’indépendance du peuple algérien a pu avoir un enthousiasme inoubliable le jour de la victoire. Le livre publié aux éditions Barzakh en 2016, signé par Alice Cherki est un récit —sous la forme d’une lettre— bien singulière, sur l’Algérie d’une amie de la première heure de la cause algérienne doublé d’une militante de l’indépendance qui a côtoyé les grands noms de la Révolution de 54 en suivant leurs parcours et en adoptant intimement leur idées de libération du pays du joug colonial. Bien plus qu’une simple histoire qui relaterait les rencontres en prenant soin de décrire les personnages, l’auteure fait véritablement œuvre de romancière en usant d’une belle plume pour écrire les moments forts de la guerre avec cependant le recul de l’écrivaine qui lâche tous azimuts ses ressentis coincés dans la mémoire entre les segments les plus parlants de l’Histoire et son être profond. C’est ainsi que Alice Cherki se raconte, raconte les autres en faisant remonter le temps et défiler les images avec les mots qui sont les siens : «Au fil des pages va s’affirmer le lien viscéral et indestructible de l’auteure à l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui, fil conducteur de ce livre rigoureux, passionnant, sans concession, où affleurent souvent poésie et nostalgie maîtrisée» est-il écrit dans le journal Liberté, un confrère qui a interviewé l’auteure. Dans cet entretien celle-ci revient avec le journaliste sur les traumatismes liés à l’histoire individuelle ou collective et préconise à juste titre de trouver des lieux de parole pour tous les protagonistes qui ont vécu dans leur chair cette guerre sanglante et ce, afin que les langues se délient une bonne fois pour toute dans un espace d’expression propice à leur libération mais également à leur transformation comme un héritage ultime légué aux générations de la postindépendance qui pourront de ce fait avoir des repères tangibles. Sur la question de savoir si la psychiatrie déborde sur le terrain de la philosophie évoquant à ce sujet «la proximité de la mort réveille le sentiment de précarité de la vie et convoque la nécessité de lui donner un sens» dans le contexte d’affrontements violents inéluctables dans une guerre, l’écrivaine répond en spécifiant l’expérience de vie de tout un chacun que cette dernière se limite à un chapitre de l’Histoire où à un présent particulier : «Certains au déclin de leur vie se retournent vers le religieux, d’autres pas. Donner un sens à sa vie, c’est peut-être aussi transmettre modestement, à mille lieux des injonctions figées ou d’une histoire falsifiée, une expérience singulière, je dirais la liberté, comme la possibilité d’en avoir une». Dans ce livre où l’auteure fait ressortir la personnalité charismatique de Frantz Fanon —un homme hors du commun— qui est omniprésent dans ce livre, Alice Cherki explique, qu’elle ne prétend pas être une historienne de la guerre d’Algérie mais un témoin dont le regard introspectif sur ce pan de l’histoire peut servir «Ma rencontre avec lui alors que j’étais très jeune a été très importante et fait trace dans mon analyse des ressorts de l’aliénation politique, culturelle et subjective. D’où mon désir de continuer son œuvre et de montrer l’actualité de sa pensée».

L. Graba