18e festival culturel Européen en Algérie : Les couleurs de la diversité

A l’occasion du 18e festival culturel Européen en Algérie qui se tiendra du 10 au 24 mai prochain, la délégation de l'Union européenne en Algérie, en coopération avec les services culturels des Etats membres, une conférence de presse a eu lieu hier, au petit théâtre de l’Office Riad El Feth à Alger animée par l'ambassadeur du chef de Délégation de l'UE en Algérie, SEM John O'Rourke. L’ambassadeur de la Délégation de l’UE en Algérie a félicité la tenue de cette manifestation placée sous l’intitulé «Les couleurs de l’Europe».

L’ambassadeur John O'Rourke a indiqué que le festival aurait lieu principalement sur Alger, avec notamment plusieurs activités à Bejaia. Une manière selon lui d’aller vers le public algérien des provinces, passionnés de culture, a-t-il affirmé. «Nous travaillerons lors des prochaines éditions à aller vers d’autres villes du pays afin de faire la connaissance d’un autre public», a-t-il souligné. Rappelant que la musique demeure le pont unificateur des nations et des peuples, l’ambassadeur de l’UE en Algérie a indiqué que pour cette édition, la programmation est riche et variée avec notamment des ateliers d’écriture et de design, mais aussi des expositions et des spectacles vivants et beaucoup de cinéma. « Nous allons présenter des films sélectionnés au festival de Cannes. Nous allons mettre l’accent surtout sur les débats qui suivent les projections du moment où le public algérien a toujours été passionnant, réceptif et dynamique au débat», a-t-il encore noté. Placé sous le haut patronage du ministère de la Culture, cette manifestation annuelle est devenue un incontournable rendez-vous du paysage culturel algérien qui reflète d'un côté la diversité et les traditions artistiques et culturelles européennes et, de l'autre, une interaction entre artistes européens et algériens.

En présence des ambassadeurs et attachés culturels des 17 Etats membres de l'UE. Chaque représentant a détaillé le programme de son pays qui promet de belles surprises. Plus d'une quarantaine de représentations sont prévus dont une quinzaine réservées à la musique (Diwane, classique, jazz, folk, funk), deux ateliers (écriture/design), des pièces de théâtre et des rencontres-débats, notamment sur le cinéma avec la projection de cinq films dans le cadre d'u programme de projection de films européen prévu pendant toute la période du Festival à la filmothèque Mohamed-Zinet.

Kader Bentounès