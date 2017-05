Nourredine Chegrane à la Galerie Racim : Jusqu’au 11 mai 2017 florilège chatoyant

D'emblée, peut-on dire, les travaux de Nourredine Chegrane sont un véritable régal pour les yeux.

Ils n'impressionnent pas seulement par leur volume, ils sont touchants, émouvants et laissent rêveur. Rétrospective d'une fort belle exposition du plasticien à la galerie Racim, agréablement rénovée, après une fermeture de plus de deux ans.

Avec Nourredine Chegrane, plasticien parmi ceux de la première heure, point d'indifférence lorsqu'on passe d'une de ses toiles à une autre, d'une série à l'autre. Bien au contraire, on a le sentiment à la fois paisible et complice d'assister à un perpétuel ressourcement. Or, très fortement d'ailleurs, l'artiste participe de ce mouvement mais d'une façon véhémente, directe. Ce n'est aucunement un nouveau romantique, un nouvel idéaliste. En pratiquant un schématisme tantôt rude, épuré, tantôt tempéré par une sorte de peinture nuancée, notre artiste explore la réalité sociale ambiante avec le scalpel de son ironie critique et conceptuelle. Nourredine Chegrane s'est ainsi façonné des systèmes picturaux tout à fait personnels, reconnaissables entre moult modes et styles picturaux, à la limite du parfait état de marginalité. Une fois levé ce préalable, peut-on estimer avoir tout dit du florilège de couleurs chatoyantes où le bleu et le rouge prédominent, tels deux incontournables dénominateurs communs ? Que non, dès lors que la totalité de l'œuvre est d'une richesse telle qu'on ne peut la lire, l'interpréter d'une seule traite. Dans sa permanence plastique, le cheminement de l'artiste semble en effet revêtir, à tout le moins, un double caractère : introspectif et interrogatif.

La peinture de Nourredine Chegrane active la combinatoire des signes : figures et symboles qui façonnent des interactions réciproques et qui interpellent le spectateur avec aloi. Œuvre intimiste, déroutante dans son extrême diversité, éminemment chaleureuse vis-à-vis d'ainés majeurs, œuvre changeante, énigmatique, aussi sereine et paisible qu'inquiète, parfois réponse ferme entrecoupée de questionnement successifs, parfois signaux dressés, cette œuvre donc, est un parcours vivant, mouvant, constitué de zones d'ombres, de silences, de sinuosités mystérieuses, d'éclats. Elle dresse, pour tout dire, ses souches fragiles, assises d'un «cantique» brisé qui malgré tout affirme une charge terrienne forte, sensualité de la glèbe nourricière, labyrinthe ordonné qui suggère des foyers de connexion possibles mais qui abrite aussi comme une biffure de transgression.



Comme une biffure de transgression...



Récit de la peinture, triomphante, dans ces aquarelles et autres toiles de différentes formats et modèles : hexagones en fougue sauvage, triangles en stances informelles, «stores» aux ardeurs d'arts premiers, cercles conçus sur la base d'une technique dite du «tondo», autrement dit des tableaux de forme circulaire qui sont généralement sculptés en faible relief, mais qui peuvent être aussi peints, etc. Toiles chatoyantes de musicalité, de couleurs, d'érotisme, de tendresse. En un mot, de poésie. Invitant davantage à la méditation, au recueillement questionneur, Nourredine Chegrane —dont on dit que c'est un adepte inconditionnel du «Aouchem»— y déploie des investigations en toutes directions : jusqu'à ces sèmes représentatifs de notre identité berbéro-africaine avec, pour toile de fond, la mer Méditerranée, toujours recommencée ; bref, si chaque œuvre est un fragment de légende décryptable dans cette abstraction habitée, à la symbolique qui évoque les superpositions ancestrales, sortes de «totems» des lignages qui fossilisent le rituels des transmissions, comme une incantation, tout est néanmoins concentration où le formel et le gestuel se rencontrent en un hymne qui, aux séries précédentes, ajoute la notion de suite de succession, voire de narration sur laquelle reposent les différentes étapes de l'œuvre. Pourtant cette approche laisse, à l'exécution des toiles, une marge de liberté palpable. Et, dans la réalisation des plans originels, introduit la palpitation de l'aléatoire. S'additionnent alors, en un tour de main magique, les touches de pinceaux spontanés, densités saccadées ou infusoires effacements, musicalité d'urgence, qui marquent avec intensité l'espace de temporalité rythmée. Stigmatique du quotidien dans un frémissement pariétal. «Musicien-chaman» sur fond de béance jaune-orange, hachurée, martèlements rouges et noirs...L'agitation bourdonne à fleur de gouffre. Contre-chant âpre, aux accents rupestres qui répond aux traces conceptuelles laissées à dessein par l'artiste. Mémoire explosive d'une tranche d'histoire brûlante surplombant les marquages-hommages dédiés à la femme algérienne ? Mais les cicatrices existentielles, les blessures demeurent. Janus recherche difficilement son profil unique d'aigle. Occasion de déceler dans la technique de l'artiste, dans la particularité de son chant plastique, une trépidation véhémente, sereine et bouillonnante à la fois.

Kamel Bouslama