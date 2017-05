Regard : « Flexyli kahwa kho ! »

Les jeunes ont certainement leur «monde» imaginaire, mais également leur langage spécifique. Le conflit de générations s’accentue entre les parents — les adultes de manière générale — et les enfants. Entre les deux, le courant ne passe pas facilement. C’est un fait, à chacun, son mode de communication et même son vocabulaire. Les jeunes se dotent de leur propre lexique. Les mots, de nos jours, perdent leur signification, leur usage. Autres temps, autres mœurs ! La tendance est, dans les milieux des jeunes, aux messages et signaux «codés», pas souvent évident de les décrypter. Inutile de se torturer l’esprit ou de triturer ses méninges pour comprendre ou de deviner le sens, si profond de syllabes et de voyelles, dans tous leurs états. La modernisation, les nouvelles technologies n’ont pas seulement bouleversé les habitudes alimentaires et vestimentaires, mais aussi notre potentiel linguistique. Ce dernier paie, à coup sûr, chère, la transition vécue dans notre chaire et notre âme. La mutation de la société s’opère, avec comme principale conséquence, sans doute, ces mots parfois incompréhensibles, voire bizarroïdes qu’il faut absolument maîtriser pour être dans l’air du temps. Les «trouvailles» des jeunes ne manquent pas, à vrai dire, enrichissant le parler algérien qui n’est pas celui de nos parents. «Flexyli kahwa», «Ched–med ya chriki et Bla smir», «Zoudj stilouwet bleus rahoum iâemrou fel qraâ», «Mouchkilation», «Serkala», et bien d’autres termes utilisés, pour exprimer une idée, parfois aussi pour ne rien dire, s’ajoutent au lexique des Algériens, qui s’enrichit, jour après jour. Une chose est cependant sûre, pour mieux communiquer, une mise à jour du capital linguistique s’avère indispensable pour ne point passer carrément pour un martien ou tout simplement un «raté». Après tout, la diversité, ce n’est pas seulement celles des idées, mais également des mots, pour dire ce qu’on pense. L’essentiel étant de faire parvenir un message ou une idée.

Samia D.