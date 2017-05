Distillation de fleurs d’orangers et de roses : Un art ancestral

Constantine est connue par ces traditions antiques et enracinées parmi ces coutumes la distillation des roses et des fleurs d’oranger, à l’arrivée du printemps les Constantinoises choisissent bien leurs roses, généralement c’est la dernière semaine du mois d’avril pour la fleur d’oranger et la première semaine du mois de mai pour la rose.

Les festivités de la fête annuelle de la distillation de fleurs d’orangers et de roses de Constantine ont débuté, dimanche, par un carnaval empreint de senteurs d’authenticité, a-t-on constaté.

Le stade du chahid Abdelmalek-Ramdane a été le point de départ de ce carnaval auquel ont participé des troupes folkloriques, des musiciens, des clowns, ainsi que des marionnettes géantes, à leur tête les scouts musulmans algériens (SMA).

Ces troupes ont présenté différentes extraits musicaux rythmés par «el-hadoua» constantinois et des spectacles de clowns émerveillant les citoyens qui ont immortalisé ces moments par des photographies et des vidéos. Cette procession, qui a transité par l’avenue Abane-Ramdane en direction du palais de la culture Mohamed-Laïd-El-Khalifa, était suivie par des femmes vêtues de la traditionnelle M’laya constantinoise, caractéristique de la femme dans la région de l’Est du pays et symbole de féminité et de pudeur. En sus de cela, le cortège a été marqué par le passage de véhicules des années 1950 et 1960 ainsi qu’une calèche de mariée constantinoise, ornée de bouquets de roses. Le spectacle inaugural de cette fête annuelle organisée par la direction de la culture en collaboration avec l’association locale « El Baha », qui s’étendra jusqu’au 18 mai en cours, sous le slogan « la résistance du rocher par les senteurs de fleurs » a vu l’inauguration de plusieurs expositions et ateliers dédiés à la distillation des fleurs d’orangers et de roses, comprenant des ustensiles consacrés à la distillation, des fioles remplies d’eau de fleurs d’oranger et des échantillons de plusieurs plantes aromatiques. Un film documentaire relatif à l’art de la distillation a également été projeté dans la grande salle de spectacles du palais de la culture, mettant l’accent sur une tradition constantinoise ancestrale que beaucoup de familles de cette ville perpétuent, après en avoir hérité de génération en génération.

L’artiste Djamel Bey a pris le relai et a réjouit le public avec sa belle voix entonnant des extraits de chansons de malouf.

Durant près de deux semaines, les habitants de la ville des ponts auront rendez-vous avec de nombreux spectacles de chants variés et des rencontres conviviales animées par des familles constantinoises portant sur les dimensions patrimoniales et économiques de la tradition de la distillation, en sus de conférences ayant trait aux « territoires et patrimoine culturel ; le cas de Constantine » et la projection du film Mouni.

A noter que la distillation des fleurs d’orangers et de roses figure parmi les plus importants métiers et rites luttant contre l’oubli à Constantine et qui revient avec l’avènement de chaque printemps, pour retracer l’authenticité de la région en cette saison. (APS)