Baignade dans les barrages : Danger extrême

115 cas de noyade dans ces sites enregistrés durant les cinq dernières années. Malgré tous les dangers qu’ils encourent, et malgré les nombreux décès enregistrés, les jeunes continuent toujours leurs expéditions vers les eaux des barrages, oueds et autres retenus collinaires, pour se baigner et se rafraîchir.

Donnant l’impression de lieux paisibles et tranquilles, les retenues collinaires et les barrages sont pourtant extrêmement dangereux, en raison de la vase qui attire irrésistiblement le baigneur dans les profondeurs pour le condamner définitivement sous l’eau. Plus de 80 morts recensés depuis 2010 dans les seuls barrages et retenues collinaires de la wilaya d’Aïn Defla. Les jeunes sont rarement conscients des dangers qu’ils encourent sur ces sites formellement interdits à la baignade. Au-delà des noyades, ils s’exposent, en s’immergeant dans des eaux polluées, aux risques de maladies infectieuses, souvent graves. Aux germes, il faut considérer aussi la pollution chimique induite par le déversement de pesticides, engrais et autres agents polluants dans les lacs, oueds et versants de barrages. Pour cette saison estivale encore, l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT) lancera, le 20 mai, une campagne nationale de sensibilisation aux dangers de la nage dans les barrages, notamment pour les enfants. L’ANBT explique que cette campagne est devenue incontournable au regard du bilan des noyades qui ont coûté la vie à 115 individus durant les cinq dernières années, alors que 4 nouveaux cas ont déjà été enregistrés au premier trimestre 2017.

Le coup d'envoi de cette troisième édition sera donné à partir du barrage de Douéra où il est prévu l’accueil d'un millier d'enfants pour participer à un programme pédagogique riche établi essentiellement autour d’activités d’animation, culturelles et sportives infantiles, ainsi que des simulations de sauvetage menées par les agents de la Protection civile. «À l’orée de chaque saison estivale, nous veillons à l’installation de panneaux signalétiques afin d’informer les estivants que certaines plages, oueds et barrages sont interdits au public», indiquent les responsables du tourisme de la wilaya d’Alger. Ceux-ci insistent sur le fait que «le prix de revient d’un seul panneau avoisine les 40.000 DA, mais la plupart subissent des dégradations de la part de certains citoyens». Certains individus vont même jusqu'à planter en dehors de toute légalité, des écriteaux, faisant croire aux vacanciers que les lieux sont ouverts au public.



Renforcer le travail de proximité



Se rendent-ils compte que derrière ces pratiques purement mercantiles, se cachent des drames ? «Les sites interdits à la baignade le sont pour des raisons objectives qui touchent à la sécurité et à la santé des estivants», explique le colonel Achour, responsable de la communication au niveau de la Direction générale de la Protection civile. Trois critères sont pris en compte par les commissions de wilaya : l’inaccessibilité du lieu, son aspect rocheux et la pollution de l’eau, qui est évaluée par le laboratoire d’hygiène de la commune ou un laboratoire central de parasitologie et microbiologie. Logiquement, ces sites ne sont pas inclus dans les plans de surveillance des plages, mis en œuvre par la Sûreté et la Gendarmerie nationales, ainsi que la Protection civile.

Il n’en demeure pas moins que ni les spots publicitaires, diffusés sur les chaînes de télévision, ni les recommandations émises par la Protection civile, ni les plaques de signalisation portant mention «Baignade interdite» ne découragent les citoyens à fréquenter ces lieux. Conséquence, pas une saison ne passe déplorer le nombre de victimes happées par les flots. Dans les zones de baignade non autorisée, les probabilités de sauvetage à temps sont presque nulles. Les secours ne sont pas sur place. Le temps de les alerter et qu’ils arrivent, il est souvent trop tard. Faut-il mobiliser des agents de la Protection civile et des gendarmes pour empêcher les baigneurs de se rendre sur ces sites interdites ? Les campagnes de sensibilisation ne semblent aucunement influencer et dissuader certains citoyens, notamment les jeunes, d’aller s’y baigner. Les associations de quartier devraient renforcer un peu plus leur travail de proximité, notamment à l’égard des enfants, beaucoup plus sensibles à l’interdit que les adultes et peuvent influencer sur le comportement de leurs parents.

Farida Larbi