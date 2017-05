11e Réunion Ministérielle des États voisins de la Libye : Le règlement de la crise se dessine

Les pays voisins de la Libye réunis hier à Alger sous la présidence de M. Messahel , ministre des affaires maghrébines, l’Union africaines et de la ligue des Etats arabes ont convenu à l’issue de leurs travaux de tenir la 12e réunion ministérielle à Tripoli , à une date qui sera déterminée ultérieurement en concertation avec le Conseil présidentiel. De même qu’ils ont convenus de « garder ce mécanisme de consultation ouvert pour suivre les développements en Libye ».

Cette réunion à laquelle ont pris part les chefs de la diplomatie ou leurs représentants des pays voisins ainsi que les représentants d’institutions internationales ou régionales concernées par la crise libyenne a permis aux participants de mettre l’accent sur l’urgence d’aller vers un règlement politique. Un épilogue souhaité par tous et que les évolutions enregistrées ces dernières semaines permettent d’espérer dans un proche avenir.

Dans son allocution d’ouverture, M. Messahel a indiqué que cette 11e réunion se tient à la lumière d’indicateurs positifs constatés quant à une reprise sérieuse du dialogue libyen inclusif en Libye, ce qui permettra d’aller vers une réconciliation nationale véritable et édifier les institutions de l’Etat libyen national et uni. L’optimisme de M. Messahel se base sur une douzaine de faits qui le confortent dans son analyse et laisse croire que l’on s’achemine vers une solution à la crise que vit la Libye depuis 2011. Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue arabe dira avoir relevé tout au long de ses discussions avec les acteurs libyens rencontrés également lors de ses visites dans ce pays voisin «la forte volonté de tous les Libyens et l’entière disponibilité des acteurs influents et responsables politiques et militaires à adopter le dialogue comme choix pour parvenir au consensus voulu afin de mettre en œuvre la solution politique «. De même qu’il notera «La détermination des Libyens à ce que le dialogue soit libyen et à l’intérieur de la Libye». c’est selon eux le «prolongement naturel des efforts des parties libyennes consentis en vue de renforcer le processus politique et concrétiser la réconciliation nationale, sans la moindre ingérence étrangère».

Selon le ministre, le fait que les Libyens s’accordent aussi à considérer l’Accord de 2015 comme «référence et cadre du règlement de la crise libyenne «est en soit un signe encourageant. Et ce qui l’est encore plus c’est leur acceptation d’introduire les amendements nécessaires à certaines clauses de l’Accord, ce qui permettra son adoption et facilitera sa mise en œuvre, a estimé M. Messahel. Le ministre ne manquera pas aussi l’occasion de lancer à cette occasion un appel à la communauté internationale et aux forces régionales afin qu’elles ne s’ingèrent pas dans les affaires des Libyens et qu’elles prennent aussi «en compte l’approche des pays voisins». Pour M. Messahel, il ne fait pas l’ombre d’un doute que «le règlement de la crise est entre les mains des Libyens». Quant aux autres parties, elles sont appelées «à respecter» la volonté des Libyens, à «les soutenir dans la mise en œuvre de ce qu’ils ont convenu et les accompagner sur le chemin de la réconciliation nationale».



Le retour du politique



De son côté, le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU et chef de la Manul, Martin Kobler a qualifié cette 11e réunion importante, estimant que les États voisins continuent de jouer un rôle capital pour l’avenir de la Libye. d’autant que si selon lui «seul les Libyens ont la capacité et la légitimité de tracer la voie de leur avenir «il n’en reste pas moins vrai, le soutien des pays voisins «demeure primordial». Et à Martin Kobler de poursuivre en rappelant que «plus d’un an après la signature de l’Accord politique libyen, beaucoup de choses ont été réalisées».

Tout en rappelant le contexte dans lequel l’Accord a été signé il soulignera qu’aujourd’hui «la production de pétrole a atteint 760.000 barils par jour, la plus élevée depuis 2014, que «pour la première fois depuis deux ans un budget a été approuvé», que «début 2017, des fonds ont été transférés progressivement au ministère des Finances et qu’«après les récentes violences à Tripoli, un cessez-le-feu négocié par le Conseil présidentiel dure depuis plus d’un mois». Mais, mettra-t-il en garde, «s’ils sont une réelle réussite, ces gains sont cependant réversibles», d’autant que selon lui «la Libye n’a pas les moyens de maintenir un vide politique et institutionnel». pis selon l’envoyé spécial du SG de l’ONU «un tel vide laisserait le champ libre aux perturbateurs et aux groupes terroristes, ouvrant la porte à l’instabilité et au chaos». Ainsi, at-il aussi souligné «les dynamiques négatives ont encore les moyens de compromettre la stabilité». Il soulignera à ce sujet «que la polarisation politique et les renforcements militaires dans le Sud sont particulièrement préoccupants. Ils propagent le conflit et affectent négativement une situation humanitaire déjà fragile». c’est pourquoi selon lui «la réalisation d’objectifs politiques par la violence doit s’arrêter. Il est temps de revenir à la politique». S’agissant des amendements à apporter à l’Accord qui reconnaît-il «n’est pas parfait», il estimera qu’ils doivent être «partiels et limités» et être faits selon lui par «les Libyens eux-mêmes». il ajoutera que «L’ONU est là pour faciliter et coordonner les efforts».

Il se dira par ailleurs encouragé par les rencontres entre les acteurs libyens. «Ces rencontres sont importantes car elles indiquent la volonté des interlocuteurs clés à poursuivre le dialogue et le compromis dans l’intérêt de leur peuple et de leur pays. Ce dialogue doit être soutenu, nourri et transformé en actions», a-t-il ainsi affirmé. M. Kobler exposera sa feuille de route pour la paix. déclinée sur six points il estimera qu’elle est en mesure de contribuer au retour de la paix. Mais il mettra en garde contre «L’existence de groupes armés étrangers en Libye qui est selon lui également une source d’instabilité non seulement sur la Libye, mais à l’ensemble sur la région et en particulier les voisins du Sud. c’est pourquoi il jugera nécessaire à ce que «les groupes doivent déposer leurs armes». de même qu’il encouragera «les acteurs libyens à mettre fin à l’utilisation belliqueuse de ces groupes. Cela ne fait que nourrir la violence en Libye et jeter les bases de l’instabilité dans les pays voisins» a-t-il indiqué. il fera aussi part aussi d’une «initiative de réconciliation nationale inclusive et globale soutenue par la MANUL» que les Libyens vont entamer. .



La 12ème réunion à Tripoli



Il est à souligner que les participants ont dans la Déclaration d’Alger sanctionnant les travaux de cette 11e réunion ont souligné à nouveau «qu’une issue salutaire et durable ne peut être trouvée qu’à travers la solution politiques que les Libyens ont souverainement choisie en signant l’accord politique du 17 décembre 2015. Les participants ont réaffirmé leur «ferme engagement et soutien constant à la Libye pour l’accompagner dans le cadre dune transition politique apaisée fondée sur une application consensuelle des termes de l’Accord politique libyen dont la finalité est de parvenir à une réconciliation nationale et la mise en place d’institutions fortes, crédibles, stables et justes au service de tous les Libyens».

Les principes intangibles ont été rappelés sur la base desquels une solution doit être trouvée . Seront cités la préservation de l’unité, de l’intégrité territoriale de la Libye, sa souveraineté et sa cohésion sociale, le respect de l’Accord en tant que cadre de règlement de la crise et la promotion de sa mise en œuvre par le libyens sur la base du principe d’appropriation de la solution politique, le rejet de toute interférence étrangères dans les affaires intérieures de la Libye, le rejet de toute option militaire, la consécration du principe du consensus sans aucune exclusion ou marginalisation et l’engagement en faveur du dialogue inclusif, le respect de la forme civile de l’Etat libyen. es ministres se sont également félicités que la majorité des parties libyennes aient identifiés les réaménagements à introduire à l’Accord politique, qu’elles jugent nécessaires pour promouvoir une meilleure application consensuelle de ses dispositions.

Ils ont renouvelé leur soutien au Conseil présidentiel du gouvernement d’entente nationale et ont réitéré leur appel pour la mise en place d’un gouvernement représentatif de toutes les forces politiques libyennes. Ils ont invité la chambre des représentants à se réunir dans les plus proches délais, pour accorder leur confiance au gouvernement proposé. Ils ont fait part de leurs préoccupations devant la persistance des activités des groupes terroristes et du crime organisé, ils ont lancé un appel aux parties libyennes pour la préservation des infrastructures et installations de production et d’exportation pétrolière, dont les revenus doivent demeurer sous la seule autorité de la compagnie nationale pétrolière de tripoli. le rôle central des pays voisins et essentiel des pays voisins concernés en premier lieu par les répercussions directes de l’instabilité et la crise en Libye a été souligné. De son côté, le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Tahar Siala, a, lors de la conférence de presse animée conjointement avec M. Messahel et Kobler, tenu à rappeler que sans les interférences étrangères et médiatiques les Libyens auraient réglé leurs problèmes depuis longtemps. «On jette de l’huile sur le feu» dira-t-il. ce parasitage a été également dénoncé par le ministre algérien qui fera remarquer les retombées négatives de la multiplication des initiatives, de la sorte «on complique les choses», estimera-t-il.

Nadia Kerraz

Le MAE congolais loue les efforts de l’Algérie



Le ministre congolais des Affaires étrangères et de la coopération, Jean-Claude Gakosso a loué hier à Alger les efforts de l’Algérie pour le règlement de la crise en Libye, affirmant qu’elle (l’Algérie) constitue un pays qui compte sur le continent africain, notamment sur le dossier libyen. L’Algérie est un pays qui compte sur notre continent et au sein de l’Union africaine, notamment sur ce dossier combien complexe, de la Libye», a déclaré M. Gakosso, au terme d’un entretien avec le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine (UA) et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel. «L’Algérie pèse de tout son poids et de toute son expérience politique pour aider les Libyens», a-t-il soutenu.

M. Gakosso qui prend part à la 11e réunion des pays voisins de la Libye a, dans le même contexte, affirmé qu’en ce qui concerne la crise libyenne, «les choses avancent dans le bon sens, c’est dans le sens de la réconciliation entre les Libyens». Abordant les déplacements en Libye de M. Messahel, le chef de la diplomatie congolaise a estimé que «les tournées effectuées par le ministre ces dernières semaines sont des actions louables et constituent un acte de grand courage». A cet égard, M. Gakosso a souligné que les ministres des Affaires étrangères du Haut Comité de l’UA sur la Libye prévoient, conformément à la feuille de route adoptée à Brazzaville de «se rendre également en Libye en mission d’information et de consultation pour aider à prendre les bonnes décisions», soulignant que le leitmotive principal est «la réconciliation nationale». A la même occasion, M. Messahel a souligné que l’Algérie et ses partenaires travaillent dans la même direction et que «nous sommes pour des solutions politiques, pour le dialogue et la réconciliation». Il a également rappelé «la volonté des Libyens d’aller vers le dialogue et la réconciliation nationale». (APS)

Les récentes tournées de M. Messahel en Libye

« pleinement coordonnées »

Le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohammed Tahar Siyala s’est félicité hier à Alger des démarches de l’Algérie pour le soutien à la paix et à la sécurité en Libye, affirmant que les récentes tournées du ministre des Affaires maghrébines, de l’Union Africaine (UA) et la Ligue des Etats Arabes, M. Abdelkader Messahel en Libye avaient été «pleinement coordonnées». «Les visites effectuées par M. Messahel dans les différentes régions de Libye, lui ont permis en tant qu’homme de terrain, de se rapprocher des citoyens et des acteurs concernés par l’évolution de la situation dans le pays», a indiqué M. Siyala à l’issue de sa rencontre avec M. Messahel peu avant le début des travaux de la 11e réunion ministérielle des pays voisins de la Libye. Les tournées de M. Messahel en Libye «ont été pleinement coordonnées», a souligné le ministre libyen appelant «à ne pas accorder de crédit à certaines déclarations irresponsables à ce sujet», d’autant que «la coordination des visites en Libye relève des seules prérogatives du Gouvernement».

M. Siyala a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à l’Algérie pour ses démarches visant le soutien à la paix et à la sécurité en Libye, soulignant «la convergence absolue» des vues de l’Algérie et des autorités libyennes sur les voies de règlement de la crise en Libye. «Les positions convergent vers la réalisation de la stabilité régionale au mieux des intérêts des peuples de la région et de leur stabilité pour une transition accélérée vers le développement», a-t-il indiqué. Le responsable libyen a exprimé sa reconnaissance aux pays voisins de la Libye «qui tiennent une série de rencontres lors desquelles ils ne ménagent aucun effort en vue d’aboutir à une solution pacifique à la crise libyenne». (APS)