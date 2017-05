Législatives : Félicitations de l’Espagne et des pays voisins de la Libye

Le gouvernement espagnol a félicité le peuple et les autorités algériennes pour les élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017. Ces élections, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères « représentent une étape remarquable dans le croissant engagement de l’Algérie envers la gouvernance démocratique, suite à la réforme constitutionnelle qui est entrée en vigueur au mois de mars 2016 ». L’Algérie, ajoute la même source, est « un partenaire stratégique de l’Espagne dans la région du Maghreb, avec lequel nous maintenons une coopération modèle dans des domaines tels que la sécurité, la migration ou l’énergie, comme a eu l’occasion de le vérifier, le 9 mars dernier, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération durant son voyage en Algérie ». « L’Espagne souhaite continuer de coopérer avec l’Algérie en faveur des deux peuples et de l’ensemble de la région euro-méditerranéenne », conclut-on. (APS)