Conseil des droits de l’Homme à Genève, M. Lamamra à propos de la presse en Algérie : «l’une des plus libres dans sa sphère géographique »

« La démocratisation en Algérie n’est ni un slogan de campagne ni un caprice d’intellectuels. La tenue régulière et dans les délais fixés d’élections libres et transparentes, la diversité de la composante du Parlement où sont représentés 36 partis et une vingtaine d’indépendants, le fonctionnement démocratique des institutions, le foisonnement de l’expression libre des opinions, le développement prodigieux du mouvement associatif sont la parfaite démonstration du pluralisme en l’Algérie », a souligné, hier à Genève, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra dans sa déclaration introductive à la 27e session du mécanisme d’examen par les pairs du Conseil des droits de l’homme.

Le ministre d’Etat a, néanmoins, précisé que l’Algérie, qui fait sien le principe de l’universalité des droits de l’homme, récuse son uniformité. « L’Algérie a foi dans le multilatéralisme. Elle fait sien le principe de l’universalité des droits de l’homme. Elle récuse, au nom de la diversité de la composante de la famille humaine, l’uniformité en se fondant précisément sur la reconnaissance des particularités philosophiques, civilisationnelles, historiques, culturelles sociologiques et religieuses. L’universalité ne doit aucunement signifier unicité et/ou uniformité du modèle d’organisation sociale ou politique », a-t-il souligné dans sa déclaration introductive à la 27e session du mécanisme d’examen par les pairs du Conseil des droits de l’homme.



Pour lui, l’universalité « n’a de sens que si la diversité de la famille humaine est respectée », soulignant que c’est dans ce cadre que l’Algérie considère que le respect aux religions révélées et à leurs représentations « ne doit pas être attentatoire, au nom de la liberté d’expression, aux croyances et aux convictions des centaines de millions de fidèles ». « Je saisis cette occasion pour réfuter l’amalgame entretenu dans de nombreux forums au sujet de la question de ‘‘l’orientation sexuelle’’ qui est un choix relevant de l’intimité des personnes, pour le présenter comme une discrimination », a-t-il ajouté. Le ministre d’Etat a estimé que les Etats « n’ont pas vocation, au nom du respect des droits de l’homme, à s’ingérer dans la vie privée de leurs citoyens et encore moins à l’exposer dans la vie publique pour des considérations électoralistes et l’imposer dans les agendas diplomatiques », faisant observer que la liberté de culte et de religion « est garantie en Algérie par la Constitution ». « L’Algérie, un pays musulman à majorité sunnite, applique au culte islamique les mêmes conditions que les cultes autres que musulmans. Le même traitement est opposable aux mosquées et à leur gestion, puisque aucune mosquée n’est ouverte et aucun rite n’y est officié sans l’accord préalable du ministère des Affaires religieuses, et uniquement après dépôt d’un dossier assurant sa conformité. Les imams y officiant doivent faire preuve d’intégrité, d’esprit et de langage modérés », a-t-il précisé. Par ailleurs, il a assuré que les cas d’interdiction ou de présumées restrictions, voire de poursuites, « n’ont aucun rapport avec l’exercice des libertés religieuses puisque les personnes poursuivies le sont pour des infractions au droit commun, telles que l’entrée ou le séjour illégal, la collecte non autorisée de fonds, l’exercice illégal d’une profession réglementée ou la promotion de visions sectaires attentatoires à l’ordre public. »



« Il n’existe aucun lieu de détention en Algérie qui échappe à la loi ou soit hors de sa portée »



« Il n’existe aucun lieu de détention en Algérie qui échappe à la loi ou soit hors de sa portée », a, en outre, souligné M. Lamamra, soulignant que l’Etat de droit serait « inopérant sans une justice indépendante ». « L’Etat de droit serait inopérant sans une justice indépendante rendue par des magistrats professionnels qui n’obéissent qu’à la loi et hors de portée de toutes formes d’entraves, de pression ou de menaces », a-t-il estimé dans sa déclaration introductive à la 27e session du mécanisme d’examen par les pairs du Conseil des droits de l’homme, indiquant que l’Algérie compte aujourd’hui 47 cours d’appel, 219 tribunaux et 33 annexes, 38 tribunaux administratifs, une Cour suprême, un Conseil d’Etat et un tribunal des conflits. Cette densification de la carte judiciaire en Algérie vise à rapprocher le justiciable des juridictions, a-t-il dit. Cet effort s’est accompagné d’un plan de modernisation visant l’humanisation des conditions de détention à la faveur d’un vaste programme de construction d’établissements pénitentiaires aux normes internationales pouvant, de l’avis de nombreux observateurs avertis y compris le CICR, inspirer nombre d’Etats, a-t-il ajouté, précisant qu’« il n’existe aucun lieu de détention qui échappe à la loi ou soit hors de sa portée ». Dans le cadre des réformes entreprises par l’Algérie, la simplification des procédures et le renforcement des modes d’exécution des décisions n’ont pas été en reste puisque l’on assiste à une meilleure performance des juridictions et un raccourcissement des délais de traitement des affaires enrôlées, a expliqué le ministre d’Etat, relevant la mise en place progressive de pôles judiciaires spécialisés pour faire face au contentieux et aux multiples facettes de la criminalité. Au plan législatif, il a fait savoir que de nombreux amendements ont été introduits, depuis le dernier rapport de 2012, dans le Code pénal et celui des procédures pénales.



La presse reflète les opinions, les courants de pensée et la réalité sociologique



La presse en Algérie est l’une des « plus libres » dans sa sphère géographique, a affirmé hier à Genève le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, relevant qu’elle reflète les opinions, les courants de pensée et la réalité sociologique en Algérie. Le ministre d’Etat a indiqué que le paysage médiatique algérien s’est « grandement enrichi » ces dernières années pour compter nombre de canaux de télévision et de titres qui garantissent la liberté d’expression sous la supervision d’une autorité indépendante.

« La presse en Algérie est, de l’avis unanime des observateurs, l’une des plus libres dans sa sphère géographique. Avec 142 quotidiens, 43 hebdomadaires et 90 autres périodiques mensuels, elle reflète à la fois les opinions, les courants de pensée et la réalité sociologique en Algérie », a-t-il soutenu, soulignant que le secteur de la presse a longtemps bénéficié du soutien de l’Etat. Ce secteur qui a longtemps bénéficié du soutien de l’Etat en matière de prestation et d’allègement de charges « est aujourd’hui dans un espace concurrentiel où seul le lecteur est juge et, par conséquent, détermine la viabilité économique des titres de presse », a-t-il expliqué, affirmant qu’« il n’existe pas de censure, ni de monopole sur l’impression, puisque des collectifs de journaux se sont organisés pour acquérir les équipements nécessaires et procéder, pour leur propre compte et pour d’autres titres, à l’impression de journaux ». Par ailleurs, il a indiqué que les atteintes à la vie privée, à la considération des citoyens et la diffamation constituent, comme partout ailleurs, la quasi-majorité des poursuites qui ont été intentées par des citoyens, précisant que le juge est tenu par la loi de recevoir la requête, de l’instruire et de lui donner les suites appropriées dans le respect le plus strict du droit de la défense. « Il n’existe pas de délit d’opinion en Algérie, ni de peine privative de liberté pour les professionnels de l’information », a-t-il ajouté.



La démocratie n’est pas « un slogan de campagne »



Le ministre a illustré la réalité de ce pluralisme algérien par l’existence de 71 partis politiques agréés et de plus de 100.000 organisations non-gouvernementales, un nombre, a-t-il dit, « qui a progressé avec la mise en œuvre des dispositions de deux nouvelles lois à partir de 2012, contrairement à ce qui est rapporté par une littérature peu objective au sujet de présumées entraves à l’agrément d’associations ». Il ajouté que les libertés syndicales sont exercées par 65 organisations et la tripartite, qui a tenu 20 rounds depuis son institution, a été l’occasion pour le patronat, les syndicats et le gouvernement d’examiner et de convenir de formules consensuelles pour préserver l’emploi, renforcer la protection sociale et améliorer la compétitivité, en somme favoriser le dialogue social. (APS)

L’Algérie « prête » à inviter des membres du CDH

M. Lamamra, a indiqué que l’Algérie est « prête » à inviter des membres du Conseil des droits de l’homme (CDH) pour mesurer les réalisations en matière de droits de l’homme. « Permettez-moi de saisir cette occasion pour annoncer que dans la volonté de transparence et son souci d’ouverture, le gouvernement algérien est prêt à formaliser aux titulaires de mandats du Conseil des droits de l’homme chargés des personnes handicapés, de l’indépendance des juges et avocats, des personnes âgées, de la solidarité internationale, des droits culturels et des effets de la dette extérieure sur la jouissance des droits de l’homme », a-t-il affirmé dans sa déclaration introductive à la 27e session du mécanisme d’examen par les pairs du Conseil des droits de l’homme. Pour le ministre d’Etat, cette nouvelle initiative « témoigne de la volonté du gouvernement algérien de poursuivre avec le CDH le dialogue pour permettre aux organes que vous avez mis en place de prendre des différentes réalisations en matière d’effectivité des droits de l’homme ».

Toutefois, a-t-il fait savoir, le gouvernement algérien « continue de s’interroger sur le bien-fondé de certaines requêtes, motivations qui les sous-tendent et de l’insistance que formulent certaines parties pour les voir aboutir », soulignant qu’il considère de telles demandes de visites inopportunes, au vu du nombre dérisoire, voire insignifiant, des allégations y afférentes et pour lesquelles des réponses documentées ont été apportées en leur temps ».

Il a rappelé, à cette occasion, que l’Algérie est signataire des principaux traités universels et régionaux de droits de l’homme. Partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, elle a ratifié en septembre 2016 le Protocole de Maputo relatif aux droits de la femme en Afrique ainsi que la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, a-t-il poursuivi, précisant qu’elle a déposé de nombreux rapports qui font l’objet d’examen par les organes de surveillance compétents. (APS)

Poursuivre «avec détermination» la lutte contre le terrorisme



Le ministre d’Etat a indiqué que l’Algérie poursuivra « avec détermination » la lutte contre le terrorisme, une menace qui, a-t-il dit, continuera de planer sur des Etats du voisinage. En ce qui la concerne et engagée depuis plus de deux décennies contre ce fléau et ses ramifications, « l’Algérie poursuivra avec détermination cette lutte contre les groupes terroristes, et leurs sponsors politiques et médiatiques, ainsi que contre tous ceux qui par des artifices fallacieux cherchent à légitimer leurs forfaits criminels »,

a-t-il affirmé. Pour le ministre, la menace terroriste, « qu’il ne faut pas occulter, continuera de planer sur des Etats du voisinage », soulignant que « la conjonction de cette dernière avec les réseaux de la criminalité transnationale, très actifs dans la région, mobilise une somme d’énergie et de moyens qui auraient pu être dédiés au développement et par conséquent directement profitable à la qualité de vie des citoyens ». (APS)