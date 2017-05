Éclairage : Un crime imprescriptible

Malgré le refus de la France de reconnaitre les faits, un massacre sanglant a été commis le 8 mai 1945 par les autorités coloniales contre les populations civiles en Algérie, causant la mort de dizaines de milliers de civils, sans compter les blessés, les disparus. Sortis dans la rue pour saluer la victoire des Alliés sur le nazisme, à laquelle un grand nombre de leurs compatriotes ont pleinement contribué, des milliers d’algériens parmi lesquels figurent des femmes et des enfants, ont été victimes d’une répression sauvage des forces d’occupation coloniale à Sétif, Guelma, Kherrata et d’autres localités du pays. En effet, pour assouvir leur haine et leur mépris des algériens qui osaient réclamer publiquement la liberté et l’indépendance, ce jour là, les forces coloniales se sont lancées dans une répression féroce, aveugle contre le peuple algérien en faisant intervenir l’aviation militaire, les blindés et même l’artillerie lourde contre des populations civiles, détruire leurs habitations et leurs biens, semer la peur et la désolation durant plus de deux mois dans le pays. Perpétré par la soldatesque coloniale, le crime était parfait. Un crime contre l’humanité, au regard de l’article 7 du statut de Rome, qui a donné naissance ensuite à la Cour pénale internationale(CPI). Cependant, ajoutons-le, la compétence de la Cour n’étant pas rétroactive, elle traite les crimes commis à compter de la date d’entrée en vigueur de ce traité international, le 1er juillet 2002.Malgré les appels au bon sens et à la raison, lancés il y a des années, par les personnalités politiques, les intellectuels et les artistes, malgré les efforts considérables déployés par le mouvement associatif algérien, notamment la Fondation du 8 mai 1945, qui a déposé plainte auprès de l’ONU pour crime imprescriptible contre l’humanité, la France rejette toute reconnaissance officielle de ce massacre colonial. Au cours des années 2000, deux anciens ambassadeurs français en Algérie, en l’occurrence Hubert Colin de Verdière et Bernard Bajolet, ont fait un pas positif sur la voie du changement, certes, mais ce sont finalement les propos courageux d’Emmanuel Macron, le nouveau président français, lors de sa récente visite en Algérie, dans lesquels il a qualifié la colonisation de crime contre l’humanité qui suscitent l’espoir, beaucoup d’espoir quant à la révision prochaine de la position de l’Etat français sur ce dossier épineux, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les relations existant entre les deux pays.

Mourad A.