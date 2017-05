M. Abdelhamid Salakdji, Président de la fondation du 8 Mai 1945 : « Accélérer le processus de reconnaissance »

« C’est non seulement un crime qui est resté impuni mais aussi non reconnu ! Je ne vous cache pas que nous sommes en train de préparer un dossier volumineux comportant divers volets de ce crime contre l’humanité et que nous allons déposer auprès de la commission des droits de l’homme à Bruxelles. Je dis cela en sachant qu’il n’y a pas de prescription pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Il faut que les politiques français reconnaissent définitivement les crimes du colonialisme en Algérie et dans ce contexte nous apprécions le travail qui est fait par l’opinion publique française à travers certains historiens. Au niveau de la fondation, nous sommes en train de faire un gros travail pour justement sensibiliser l’opinion publique française et accélérer le processus de reconnaissance par lequel passe, à notre sens, le rapprochement des deux rives et la mise en œuvre d’un partenariat d’exception. Par ailleurs, nous continuons à demander à notre gouvernement de reconnaitre la qualité de chahid aux victimes du 8 mai 1945 et d’aller vers la création d’une institution nationale pour la défense de la mémoire telle que précisée dans le code du chahid et du moudjahid. »

Je ne termine pas cette intervention pour dire à nos jeunes que l’Algérie se porte bien et qu’ils doivent s’inspirer de l’exemple de leurs aînés pour consolider ces acquis. Quand on sait aujourd’hui que 8 millions d’enfants vont à l’école, que 57 universités sont implantées à travers le territoire national, que la médecine est gratuite et que 1,6 million d’étudiants sont à l’université, on ne peut pas dire que l’Etat social n’est pas là !

F. Z.