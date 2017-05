Massacres du 8 mai 1945, marche de la fidélité à Sétif : contre l’oubli

« Afin que la mémoire n’oublie jamais », c’est sous ce signe que le 72e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 à été commémoré hier à Sétif, mettant en exergue depuis la veille déjà, dans la réalisation de chacune des nombreuses activités qui ont été mises en œuvre à cette occasion, des symboles forts du souvenir, du recueillement et de la continuité. Hier encore et comme depuis de longues années, le wali, Nacer Maskri, accompagné de l’ambassadeur de Palestine et plusieurs personnalités, du secrétaire de wilaya de l’Organisation des moudjahidine, du président de la Fondation nationale du 8 Mai 1945, des autorités civiles et militaires ainsi que des représentants du mouvement associatif et de nombreux citoyens de Sétif et des localités de la wilaya, ont marché par fidélité à tous ceux qui se sont sacrifiés en ces jours de mai pour le recouvrement d’une liberté spoliée.

Sur ce même itinéraire que celui emprunté, le 8 mai 1945, par un mardi jour de marché hebdomadaire, les nombreux participants qui procéderont au préalable à la pose de deux gerbes de fleurs sur les fosses communes du cimetière de Sidi Saïd, où furent jetés en ce jour de répression aveugle, les corps massacrés de plusieurs Algériens, se regrouperont devant la mosquée Abou Dher el Ghiffari et emprunteront le même itinéraire que celui d’il y a 72 ans, traversant une partie de l’avenue Ben M’hidi et les avenues du 1er-Novembre et celle du 8-Mai-1945.

Kateb Yacine alors élève au lycée Eugène Albertini (Kerouani) actuellement, s’engouffra dans cette vague de la liberté, il fut emprisonné et écrira plus tard : « C’est en 1945 que mon humanitarisme fut confronté pour la première fois au plus atroce des spectacles. J’avais 20 ans, le choc que je ressentis devant l’impitoyable boucherie qui provoqua la mort de plusieurs milliers de musulmans, je ne l’ai jamais oublié. Là se cimente mon nationalisme. » Précédé par un groupe de jeunes portant un grand emblème national, ce cortège auquel prenaient part également des jeunes des forces de sécurité, femmes et hommes de la sûreté de wilaya, s’immobilisera ensuite face à la stèle édifiée en hommage à Saal Bouzid, le premier martyr de ces massacres où une gerbe de fleurs est déposée en hommage à toutes les victimes de ce crime contre l’humanité.

Non loin de là, des centaines de jeunes écoliers habillés aux couleurs nationales, entonneront les chants de mai et interpréteront Hayou Chamel, Aoufia pour exprimer leur fidélité et bien des voix s’élevèrent pour dire leur attachement aux valeurs de la patrie et au serment prêté à nos glorieux martyrs.

Le programme s’ensuivra dans les jardins du parc d’attractions où des dizaines d’enfants s’attelaient à dessiner Mai de la douleur et Mai de l’espoir, faisant ressortir à travers des expressions fortes la détermination des enfants de Mai qui avait compris un jour qu’il fallait se battre pour devenir des hommes libres.

Au siège de l’APW, le club des ambassadeurs de la wilaya viendra s’enrichir de deux grands noms, le regretté professeur et éminent chercheur Faycal Yachir et Hassen Belkired, une des premières figures du mouvement nationaliste, homme de culture et chef scout du groupe « el Hayet » qui avait précédé la marche du 8 mai 1945. Deux grandes figures de cette wilaya dont les familles sont honorées.

F. Zoghbi