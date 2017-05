Commémoration du 72e anniversaire des Massacres du 8 Mai 1945, Kherrata : La barbarie coloniale

Les massacres sanglants du 8 mai 1945, qui se sont étendus à plusieurs régions du pays, demeurent dans la mémoire des populations de Kherrata et de Melbou, malgré les 72 années qui se sont écoulées entre l’Algérie sous domination coloniale, et l’Algérie libre.

Les séquelles de ce génocide qui a fait plusieurs morts sous les tortures et les emprisonnements et ces gorges de Kherrata qui ont été un cimetière à ciel ouvert, marquent une page en lettres de sang dans l’histoire de l’Algérie. Certes, bien qu’aucune personne ayant vécu ces moments, n’est encore vivante en ce 72e anniversaire de ce génocide, les quelques témoignages recueillis ces dernières années de l’un des rescapés ont permis d’écrire des récits et des pages entières relatant les faits pour servir à l’écriture de notre histoire. En effet, les populations de Kherrata qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes ne se doutaient guère qu’en ce mardi 8 mai 1945, jour de marché hebdomadaire, que l’ennemi féroce avait programmé ses tueries policières abominables contre les populations en commençant par Sétif et Amoucha à quelques kilomètres de leur commune.

Les échos parvenaient très vite aux populations voisines et la panique gagnait les villages. Il allait occuper la rue et les rassemblements de la population qui se constitués un peu partout dans la ville de Kherrata ont créé une grande panique chez les militaires français qui se trouvaient dans la grande bâtisse coloniale. Un cessez-le-feu est mis en branle pour forcer les gens à regagner leurs domiciles, mais la population ne pouvait rester les bras croisés.

Le lendemain à l’aube, 9 mai 1945, la ville de Kherrata grouillait de monde. La peur à changer de camp et des groupes se sont constitués au sein de la population. Chaque groupe de citoyens avait sa tâche. Certains se sont dirigés vers le tribunal pour subtiliser les armes qui se trouvaient dans cet endroit. Un autre groupe avait bloqué la route des gorges pour retarder l’arrivée des soldats. Mais l’armée coloniale plus équipée en moyens humains et matériels arriva sur les lieux et commença à tirer à bout portant sur la population qui fuyait dans tous les sens. La bataille gagnait du terrain. A Melbou, Aokas, Souk El Tenine. Darguinah et les Babors, les populations sont ciblées par un navire de guerre muni de canons de 155 millimètres ayant une portée de 22 kilomètres qui bombardait tous les villages situés sur les montagnes de Kherrata alors que l’aviation intensifiait ses tirs sur l’ensemble des régions. Toute la population se trouvant à Kherrata fut massacrée sans sommation, ni pitié, une véritable barbarie. C’était une chasse à l’homme à travers les ruelles de Kherrata, les gens sont entassés dans des camions, et dirigés vers les gorges. Sans audition, ni interrogatoire, ils sont tués froidement, ces innocentes personnes sont tour à tour balancées mortes ou vivantes dans les ravins profonds. La répression ne faisait aucune distinction entre la population. Les femmes, les jeunes, les vieillards et les malades n’ont pas été épargnés et tous se sont fait massacrer et liquider impitoyablement. Parmi tous ces innocents figurait Hanouz Arab, infirmier, auxiliaire de santé à Kherrata, qui a refusé de signer une déclaration d’allégeance. Il a été victime d’une torture atroce, son corps fut traîné dans les rues, sous l’œil de la population rassemblée, pour être jeté dans le ravin de Chaabet Lakhera et ses trois jeunes enfants subirent le même sort sur le pont qui porte aujourd’hui son nom. Puis pour marquer son passage sanglant dans cette région, la légion étrangère marque son génocide sur le roc du profond ravin qui a été transformé en cimetière à ciel ouvert. Cette inscription gravée sur l’un des rochers et qui apparaît dès que les usagers empruntent les gorges, immortalise le génocide sanglant, la haine féroce des colons envers cette population qui a rejeté l’exploitation et la domination et s’est soulevée. Ce génocide du 8 mai 1945 avec les tortures, les emprisonnements, les agressions physiques n’ont épargné personne. Plus de 1.500 morts sont tombés sous les balles des colons qui tiraient sans sommation et plus d’un millier de prisonniers entassés dans les geôles et les centres de détention de Bougie et Kherrata.

Cette date restera incontestablement un des plus atroces massacres coloniaux. Un génocide que la France ne veut en aucun moment reconnaître, mais l’histoire retiendra que les populations de ces régions qui ont subi les atrocités de l’armée coloniale n’oublieront jamais tous ces massacres.

M. Laouer