USMH 1 - USMA 1 : Un résultat qui n’arrange personne

Le derby algérois ayant opposé hier les Harrachis aux Usmistes n’a pas connu de vainqueur. En effet, c’est sur un match nul de un but partout que c’est soldée la partie ayant opposé l’USM El-Harrach à l’USM Alger. Suivie par un peu nombreux public, la rencontre, qui s’est jouée sur une excellente pelouse du stade du 5-Juillet, a été dans l’ensemble assez plaisante de part et d’autre. El-Harrach, qui recevait en la circonstance, se devait d’empocher les trois points de la victoire afin de se rapprocher du maintien qui n’est pas encore mathématiquement assuré. Pour sa part, l’USM Alger tenait elle aussi à s’assurer le gain du match parce qu’elle dispute le titre au trio ESS-MCA-USMBA. Les débats ont été serrés sur le terrain, avec deux formations évoluant en bloc compact, avec un rapprochement des lignes et un jeu collectif bien huilé. Ce sont les camarades d’Abdat qui ont réussi une bonne entame de rencontre en affichant d’emblée leur option offensive, seule à même de leur permettre de tenter de prendre le dessus sur un adversaire de taille, solide et expérimenté. Ainsi, les Jaune et Noir parviennent, dès la 20e minute de jeu, à ouvrir la marque suite à un excellent mouvement offensif ponctué par un chef-d’œuvre du capitaine d’équipe harrachi, Sofiane Younès, qui, d’un geste technique de haute facture, élimine Mohamed-Rabie Meftah et met la balle hors de portée du keeper usmiste Zemmamouche (20’). Les Harrachis exultent. Cette ouverture du score n’incommode point Chafai and Co qui, nullement impressionnés, continuent à jouer avec calme et sobriété, au moment où leur adversaire du jour tente de porter l’estocade. La première période se termine à l’avantage de l’USMH par la plus petite des marges. La seconde mi-temps ne sera pas vraiment différente de la première, puisqu’elle était dans une grande proportion assez équilibrée, même si l’USM Alger a eu une meilleure maîtrise du jeu et n’a pas cessé de pousser devant pour revenir le plus tôt possible au tableau d’affichage. Les efforts des Darfelou, Koudri, Benguit et autres seront récompensés par un but égalisateur, œuvre de l’expérimenté Meftah. Ce dernier réussit un but magistral sur coup franc direct, mettant dans le vent Zeghba, qui n’a rien pu faire (57’). L’USMA continue à mettre la pression dans le camp harrachi, et aurait pu ajouter un second but sur une belle action, lorsque Derfalou se retrouve nez à nez avec le gardien Zeghba, il place une balle en finesse, qui est détournée par ce dernier au prix d’une splendide parade. Arrivé à la rescousse, Andria avait le but au bout du pied, sauf que Madani s’est interposé avec brio pour sauver son équipe. Les Harrachis réagissent en menant des contres dangereux. Hélas, ils se sont montrés peu incisifs et souvent maladroits au moment du geste final. L’arbitre Arab, qui est crédité d’un bon match, siffle la fin du match sur un score de parité (1-1), qui finalement ne fait les affaires d’aucune équipe. L’USMH se maintient à la 9e place et l’USMA à la 4e. Les Usmistes n’ont pas profité de la défaite de l’ESS pour réduire l’écart qui les sépare du leader sétifien, contrairement aux Mouloudéens vainqueurs samedi du DRB Tadjnanet (2-1). En attendant peut-être mieux, lors des prochaines rencontres. Les fans des deux équipes sont restés, à vrai dire, sur leur faim et s’attendaient chacun de son côté à un bien meilleur résultat.

Mohamed-Amine Azzouz