11e réunion des pays voisins de la Libye à Alger : L’Algérie au service de la paix

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine (UA) et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a reçu les chefs de délégations des pays voisins de la Libye, ainsi que le représentant de l'Onu pour ce pays, Martin Kobler, en prévision de leur participation, aujourd’hui, à la réunion des pays du voisinage visant à examiner les derniers développements de la crise en Libye et leurs retombées sur la sécurité des pays de la région, ainsi que le processus de règlement politique.

M. Messahel a reçu en premier M. Kobler, chef de la mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul). Le ministre des Affaires maghrébines tient ces rencontres au lendemain de la visite effectuée dans plusieurs régions du sud de la Libye dans le cadre des efforts de l’Algérie pour parvenir à une solution politique à la crise qui secoue la Libye depuis 2011, et après la première tournée qu'il avait entreprise du 19 au 21 avril dans l’est de ce pays, en particulier à El Bayda, Benghazi, Zentan, Misrata et Tripoli. Cette tournée avait permis de constater la forte volonté des Libyens de régler les problèmes auxquels est confrontée la Libye dans le cadre du dialogue pour la paix et la stabilité". Le responsable algérien a affirmé avoir perçu une "forte volonté" de recourir à la réconciliation nationale chez tous les responsables politiques, locaux et militaires ainsi que les citoyens.

Le chef de la mission de l’ONU pour la Libye, Martin Kobler, a salué la tenue de cette réunion, mettant en exergue le rôle des pays voisins dans le règlement de la crise dans ce pays. "Je suis très reconnaissant à l’égard d’Abdelkader Messahel, d’avoir arrangé cette réunion, mais (le règlement de la crise en Libye) ne peut se faire sans le soutien des pays voisins et de la communauté internationale", a notamment indiqué M. Kobler.

M. Kobler salue les tournées de M. Messahel en Libye



Le chef de la mission de l’ONU pour la Libye, Martin Kobler, a qualifié de "très importantes" les tournées effectuées récemment dans plusieurs villes libyennes par le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, soulignant que ce sont les Libyens eux-mêmes qui demandent le soutien pour le règlement de la crise dans leur pays. "C’est aussi important d’y aller, car ce sont les Libyens, hommes, femmes, jeunes et vieux, qui demandent notre soutien. C'est pourquoi les voyages du ministre (Abdelkader Messahel) sont très importants. C'est la valeur ajoutée de M. Messahel. Il ne faut pas parler seulement avec les dirigeants, les interlocuteurs politiques et militaires, mais aussi avec le peuple libyen", a déclaré M. Kobler.

Dans ce sens le responsable onusien a indiqué que ladite réunion consiste "a apporter soutien au peuple libyen et le servir pour un futur de prospérité, de stabilité et de paix". Après avoir rappelé les défis que les différentes parties doivent relever, M. Kobler a mis l'accent sur le consensus autour de l'accord politique signé en décembre 2015 sous l'égide de l'ONU pour lancer le processus de règlement de la crise en Libye. "(...) On a un accord politique libyen, mais aussi des défis à résoudre. C’est pourquoi j’étais hier avec le président du Parlement à Tobrouk, Akila Salah, le président du Conseil présidentiel, Fayez al Sarraj, et le président du Haut conseil d'Etat, Abderrahmane Souihli. Tout le monde est d’accord, y compris le maréchal Khalifa Haftar, que l’accord politique libyen reste le cadre du développement politique", a ajouté M. Kobler. "Je crois que c’est un très bon consensus. Il faut alors lancer un processus pour résoudre les problèmes, que les pays voisins pourraient encourager", a conclu le responsable onusien.



Une étape importante dans le processus de règlement



Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Ibrahim Yakouba, a souligné que la 11e réunion ministérielle des pays voisins de la Libye sera une "étape importante" dans le travail pour le règlement de la crise en Libye. Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre avec Abdelkader Messahel, M. Yakouba a indiqué que la participation du Niger à cette réunion répond à une profonde préoccupation pour les deux pays, qui est à la fois "sécuritaire et politique".

Il a expliqué que "sur le plan sécuritaire, l'Etat en Libye ne contrôle pas l'ensemble de son territoire vu l'absence d'une structure armée capable de garantir la sécurité dans les différentes régions du pays", notant que la réunion représente une occasion pour "exprimer notre préoccupation par rapport à ce qui se passe dans le sud (libyen), notamment le déploiement de groupes terroristes qui constituent une grosse préoccupation pour le Niger".