Mécanisme d’examen par les pairs du Conseil des droits de l’Homme : M. Lamamra présentera l’expérience algérienne

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra conduira à Genève la délégation algérienne devant prendre part à la 27e session du mécanisme d’examen par les pairs du Conseil des droits de l’Homme, durant laquelle il sera procédé à l’examen du rapport de l’Algérie qui en est à son troisième cycle d’examen, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "Cet exercice périodique auquel sont soumis tous les Etats membres des Nations unies permet de procéder à une évaluation rigoureuse de leurs régimes juridiques et institutionnels ainsi que de leurs performances en matière de promotion et de protection des droits de l’Homme en vue d’améliorer les systèmes de gouvernance et de partager les bonnes pratiques", précise la même source. M. Lamamra présentera à cette occasion "les réalisations enregistrées depuis le précédent exercice en 2012 à la lumière notamment des avancées portées par les réformes menées à l’initiative du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en particulier à travers la révision constitutionnelle du 7 février 2016 et des acquis démocratiques qu’elle consacre et qui ont permis le renforcement de l’Etat de droit et du dispositif législatif garantissant les droits de l’homme et les libertés fondamentales en Algérie". Il s’agira également, dans le cadre d’un échange interactif, de mettre en évidence "l’expérience de l’Algérie en matière de progression de son dispositif juridique et de son cadre institutionnel aux évolutions et mutations multiples que connaissent la société algérienne et le contexte tant régional qu’international."Les résultats et les enseignements des élections législatives tenues le 4 mai 2017 seront également présentés à cette occasion.