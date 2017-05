FIA : En phase

La Foire internationale d’Alger (FIA), qui célèbre son cinquantième anniversaire cette année, a toujours été ouverte à tous les secteurs, la présence d’entreprises spécialisées dans diverses activités économiques, commerciales et de services, en est la preuve irréfutable. A ses débuts, la célèbre foire était d’ailleurs tout sauf destinée à devenir le rendez-vous économique international par excellence. En phase avec son temps, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, procèdera aujourd’hui, à l’occasion de la 50e Foire internationale d’Alger, à l’inauguration du premier musée de la FIA à la Safex qui fait partie des porte-drapeaux de l’économie algérienne. Un événement économique et commercial auquel prennent part les entreprises nationales et étrangères. Il s’agit, à l’évidence, d’une opportunité singulière pour les opérateurs économiques non seulement d’exposer les produits de leur entreprises et leurs innovations mais surtout, et ce depuis quelques années déjà, de nouer des contacts d’affaires avec les entreprises à la recherche de partenariat. La Russie participe à cette manifestation, placée sous le thème «50 ans au service de l’économie algérienne», comme invitée d’honneur, et cherche à se positionner comme un véritable partenaire économique. La Biélorussie, présente pour la première fois, montre si besoin que l’événement suscite intérêt, surtout que c’est pratiquement le plus important rendez-vous économique annuel de tout le continent africain. Importance que traduit la présence à la Safex de plus de 1.000 exposants, dont 354 étrangers issus de 32 pays, et 411 nationaux. Une forte participation du secteur privé, signe un changement d’ère pour l’économie nationale qui sera également représentée par pas moins de 79 entreprises du secteur public, sur un espace de plus de 50.000 m2 regroupant tous les secteurs d’activités. Carrefour incontournable pour la promotion des échanges économiques, la FIA a également le mérite de contribuer au développement des relations de partenariat, au transfert de savoir-faire. Organisée dans un contexte économique difficile où notre économie est confrontée à des défis majeurs du fait de la chute des prix du pétrole, cette manifestation devra constituer une halte pour inciter les opérateurs nationaux à davantage d’offensive à l’international, et plus d’engagement promouvoir la production nationale et pour concrétiser les objectifs assignés au nouveau modèle de croissance basé sur la diversification des ressources économiques. C’est l’occasion de connaître le potentiel du pays en matière d’investissements et particulièrement les investissements productifs créateurs de valeur ajoutée et de richesse, par ailleurs la Foire internationale d’Alger offre l’occasion de découvrir les différentes potentiel économique, culturel et touristique des pays participants. Aussi les entreprises peuvent étendre ou de renforcer des relations d’affaires entre les participants et l’accès à un marché régional de près d’un milliard de consommateurs. Dans ce sens, la FIA est une manifestation phare de tout le continent pour lequel, elle constitue un cadre idéal de promotion des produits et services, de contacts d’affaires, d’échange, et de recherche de partenaires commerciaux, Aujourd’hui, plus personne ne remet en cause l’importance de la Foire Internationale d’Alger à l’heure de la concurrence économique mondiale, l’ambition de diversifier l’économie nationale permettrait d’offrir une nouvelle part de jeunesse à l’événement déjà cinquantenaire.

Farid Bouyahia