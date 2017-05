Imprimeries étatiques : Le fléau des chèques en bois

Le différend opposant les imprimeries étatiques (Alger, Oran et Constantine) ainsi que Simpral au journal El Chourouk relève en vérité (contrairement aux informations publiées par ce journal dans son édition du 4 mai) de créances que ce journal n’a pas payées et qui s’élèvent à plus de 57 milliards de centimes (exactement 574 490 985,81 DA) a révélé hier M. Abdelkader Metchat premier responsable de ces imprimeries.

Un montant qui prouve les facilitations accordées par les imprimeurs à la société ElChourouk malgré cette ardoise équivalente à une année d’activité. Un échéancier a été établi qui n’a malheureusement pas été respecté par la SARL Echourouk INFED). 29 chèques ont été rejetés. Une situation qui a engendré un déséquilibre structurel et chronique menaçant la viabilité de ces imprimeries, à l’instar de SIMPRAL qui se retrouve, actuellement, en cessation de paiement avec l’imminence d’un dépôt de bilan.

Les imprimeries étatiques tiennent ainsi a rétablir la vérité contrairement à ce qui a été publié dans les colonnes du journal d’autant plus que concernant le procédé de délivrance des «chèques en bois» El Chourouk a été condamné par le tribunal pénal d’Hussein Dey le 25 novembre 2015, jugement confirmé par la cour d’Alger le 8 mars 2016. Cela concerne seulement la SIA. Une situation dramatique souligne M. Metchat qui a contraint les imprimeries à saisir les tribunaux compétents et obtenir des jugements définitifs, malheureusement, inexécutables en raison de l’insuffisance de provision dans les comptes d’El Chourouk.

Cela dit, d’autres procédures sont en cours mais les imprimeries sont favorables à un règlement définitif de ce litige dans l’intérêt des deux parties affirme le PDG de ces imprimeries.