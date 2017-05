Le Coin du copiste : Femmes maghrébines

La place de la femme dans la société dont elle est issue a toujours été source de discussions passionnées et passionnantes selon que la parole est donnée aux hommes ou à des personnes d’un autre âge et de ce fait tributaires de coutumes anciennes et d’attitudes conservatrices qui ont souvent à voir à la religion ou à la culture spécifique. On peut s’entendre toutefois sur cette forme d’assertion unanimement adoptée par les sociologues et historiens, que le statut des femmes dépendant en général du degré de développement du pays auquel elles appartiennent. Il est vrai que dans les pays dits du tiers-monde ou en voie de développement où plus près de notre temps pour certains pays émergents le parallèle avec les pays industriels dits avancés est pratiquement pas envisageable puisqu’il existe dans le mode de vie et l’évolution sociale des écarts importants. Sans verser dans un fatalisme ni une vision pessimiste qui voudrait que la différenciation sociale soit la preuve irréfutable de la modernité et du progrès notoire dans les comportements et les faits de culture, on peut mettre en avant que l’histoire politique, civilisationnelle et sociale constitue pour chaque pays un critère indissociable du parcours de sociétés. Dans cette optique la place de la femme est sensiblement analogue à celle des autres femmes qui mènent à ce jour un combat contre les préjugés et certaines positions de force dévolues seulement aux hommes. Il devient alors plus qu’opportun voire vitale de situer les défis que doivent relever les femmes actuelles chacune dans son environnement immédiat pour rééquilibrer l’enjeu d’un combat devenu séculaire car quelque soit les avancées et les caractéristiques des sociétés la problématique de base reste inchangée. Et justement dans un contexte mondial actuel qui a encore et toujours besoin de féminisme et de lutte pour les droits des femmes, une conférence/débat qui se tiendra le 13 mai à Alger s’intéresse à la « Place des femmes dans l’Histoire du Maghreb ».Organisée par la fondation Friedrich Ebert et le CISP, la conférence aura pour thématique complète « place des femmes dans l’Histoire du Maghreb, entre invisibilité et réappropriation ». Souhaitant mettre en exergue « l’importance de la valorisation des personnages historiques féminins », les organisateurs reviendront sur la contribution à l’histoire des femmes maghrébines et ce, afin d’aider à lutter contre l’inégalité, le sexisme et la discrimination basée sur le genre. Au programme de la manifestation : la présentation du livre « Les Valeureuses » de Sophie Bessis, hommage à cinq figures féminines tunisiennes ayant marqué l’Histoire du Maghreb. L’événement aura lieu le samedi 13 mai à 14h à l’hôtel Sofitel el Hamma-Alger, salle Magnolia.

L Graba