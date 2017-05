Khenchela : Récupération de pièces de monnaie anciennes

Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de Chechar, dans la wilaya de Khenchela, ont récupéré plusieurs pièces de monnaie à valeur archéologique et œuvres d’art remontant à diverses périodes historiques, a-t-on appris samedi auprès de la sûreté de wilaya. Sur la base d’informations selon lesquelles un individu, fréquentant une bijouterie de la commune de Chechar, serait en possession d’articles interdits de commercialisation, une enquête a été déclenchée par les éléments de la BMPJ, selon un communiqué parvenu à l’APS. Les investigations ont permis d’appréhender le principal suspect (un trentenaire) avec en sa possession une (1) pièce de monnaie à valeur archéologique datant de l’époque romaine, une statuette représentant un athlète portant un flambeau, six (6) montres à gousset anciennes, une collection de timbres postaux nationaux et étrangers datant de divers époques, un microscope, et une quinzaine de bijoux précieux, aux côtés d’une somme d’argent estimée à 12.500 DA, trois (3) téléphones portables et une fausse carte de séjour biométrique Belge. Le suspect, originaire de la wilaya d’Oran, a avoué avoir acheté les pièces archéologiques chez un bijoutier de Chechar, selon les mêmes services, indiquant que la fouille dudit magasin a permis aux éléments de cette brigade de mettre la main sur 107 pièces de monnaie à valeur archéologique dont la plus ancienne remonte à 1783. Le commerçant a nié toute transaction avec le principal suspect, affirmant aux enquêteurs que les pièces saisies dans son magasin n’avaient autre but que d’orner les lieux. Un dossier de poursuite pénale a été établi à l’encontre des deux mis en cause pour détention et trafic de pièces de monnaie et d'œuvres d’art et a été transmis au procureur de la République près le tribunal de Chechar, tandis que la direction de la culture s’est portée partie civile dans cette affaire. (APS)