Ouverture des journées théâtrales «Mustapha-Kateb» : Les « nuits des planches «

Les 3èmes Journées théâtrales baptisées «Mustapha-Kateb», fondateur de l'Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l'audiovisuel (Ismas), ont été ouvertes samedi à Alger sous le thème du serment par «Le Théâtre ... et les nuits des planches». Sur la scène du petit théâtre de l'Ismas, organisateur de ces 3èmes journées qui se poursuivent au siège de l'institut jusqu'au 10 mai, l'ouverture a été marquée par la présentation d'un portrait sur le parcours exceptionnel de Mustapha Kateb (1920-1989), fondateur en 1964 de l'Institut nationale des arts dramatiques et chorégraphiques (Inadc), devenu en 1970 Institut national des arts dramatiques (Inad), avant de prendre en 2004 l'actuel acronyme, «Ismas». «Histoire», documentaire de Sirine Sahraoui, une ancienne étudiante de l'institut dans la section audiovisuelle, a ensuite été projeté, revenant sur l'historique de l'Ismas depuis ses premières promotions, avant la déclamation de quelques poésies par El Hadi Boukerche, enseignant à l'Ismas qui a également mis en scène le spectacle «Achlae Li Riwaya» (bribes pour une histoire), dramaturgie présentée par une dizaine d'étudiants de l'institut sur une adaptation du roman de Ahlem Mousteghanemi «Dhakiratou El Djassed». «Ki Ch'Ghol Hafla» (comme un spectacle), dernière prestation a être présentée, conçue par Idris Benchernine sur une adaptation de la pièce «El Mazbala El Fadila»(la décharge publique idéale) de Abbas El Haïek, a été rendue par un autre groupe d'étudiants, suivie d'un débat animé par un groupe d'enseignants, des étudiants et des comédiens professionnels, anciens de l'Ismas. Des pièces de théâtre algériennes et des adaptations de textes de dramaturges universels, à l'instar de Samuel Beckett et Oscar Wild suivies de débats, ainsi que des master-class et des conférences en rapport avec la pratique du 4ème art sont au programmes de ces journées. Par ailleurs, des documentaires retraçant «les différents parcours de célébrités formées à l'Ismas» seront préparés pour «établir une archive et préserver la mémoire de l'institut» a confié la directrice de l'Ismas, Fouzia Akkak. Les 3èmes Journées théâtrales «Mustapha-Kateb» de l'Ismas, organisées sous l'égide du ministère de la Culture, ont également été marquées la signature d'une convention avec le Théâtre national algérien, donnant «l'opportunité aux étudiants de promouvoir leurs créations, et d'établir des passerelles quant à leur avenir professionnel», a encore expliqué Fouzia Akkak. (APS)