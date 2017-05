« Histoire des cafés littéraires » à la librairie Chaib-Dzair : paroles et dégustation

Le café est un mot qui peut désigner plusieurs choses. Qu’il s’agisse d’un produit ou d’un espace ses fonctionnalités sont bien connues car il a sûrement de bonnes répercussions sur la personne qui le prend comme une boisson ou un lieu à fréquenté, selon des témoignages ont été prononcés sur la question. Lors d’une rencontre sur l’ « Histoire des cafés littéraires », suivie d’un débat sur une petite histoire du breuvage Soufi, organisée à la librairie Chaib-Dzair de l’ANEP à Alger, le conférencier Sid-Ali Sekhri a évoqué avec l’assistance l’histoire du café en tant que produit qui sert le corps en stimulant le cerveau de l’être humain et un espace dont l’ évolution au fil du temps témoigne de son origine dans les pays arabes, le café est né notamment dans le monde musulman, mais cela reste à confirmer selon notre orateur car il existe à ce jour plusieurs spéculations ou des infirmations qui font savoir que le café est né en Turkie, Syrie et Yémen et d’autres régions, mais cela n’empêche pas sa propagation dans les quatre coins du monde, notamment en Europe. Dans ce cadre, le conférencier a dit qu’actuellement « le café italien est distingué dans le monde », avec le Nespresso et cappuccino « qui ont un goût formidable ». Après avoir rappelé l’origine arabe du terme « Café » (KAHWA), qui est pour certain linguistes dans cette langue provient du sens « fortifiant » (IKOUI), le conférencier Sid-Ali Sekhri a mis en exergue les caractéristiques des cafés littéraires en tant que lieux de rencontre et de discussion pour les personnes qui côtoient ces espaces, les qualifiant d’espaces de « sociabilité » et « un bonheur d’être autours d’une idée », précisant que « le café fait jaillir l’esprit ». Dans un second temps, le conférencier a orienté ses dires sur le thème de l’internet et son élargissement à toutes les couches de la société. La maitrise de la nouvelle technologie a induit des transformations sur l’attitude comportementale par l’apparition d’un nouveau comportement de la société et la rencontre familiale et des amis ne se déroulant dans certains cas plus dans les mêmes conditions, l’intervenant considérera que « l’insertion de l’internet dans la communication a cassé les espace de café » alors que « la culture est un échange entre les individus » qui ne peut souffrir d’un intermédiaire ou d’un outil technologique qui efface l’aspect humain dans le rapprochement des personnes. Il est à noter et selon des définitions que le café littéraire est un lieu de réunion où l'on parle de littérature, échange des idées, écoute des extraits de livres lus par des comédiens, assiste à des spectacles érudits tout en dégustant un café, ou autre boisson

Hichem Hamza.