Mohamed Allaoua enflamme la scène de l'Opéra d'Alger : Un public conquis

Après une absence qui a durée plus d’une année sur la scène, le chanteur kabyle Mohamed Allaoua a signé, la soirée du samedi dernier, son retour sur la scène algéroise en se produisant à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïeh pour un concert très attendu par ses milliers de fans.

Comme il fallait s'y attendre, les galas animés par Mohamed Allaoua, affichent salle comble. Le constat était, déjà, était fait aux alentours de l’Opéra grouillaient déjà de monde. Les fans de l'artiste ont dû ainsi jouer des coudes devant les guichets, car, faut-il le dire, nombreux sont ceux qui n'ont même pas eu la chance d'accéder à l'intérieur pour stationner au niveau du parking de l’Opéra. Venus en groupe, en famille, entre amis, jeunes, moins jeunes, vieilles dames, hommes et femmes n'ont cessé de danser et d'acclamer le chanteur, transformant, de ce fait, la salle de spectacles en véritable étuve. Le chanteur s'est produit dans une salle "Full". Dès la première note de l'orchestre qui fait remuer le bas du corps sans discontinuité. Le chanteur fait son entrée sur scène sous un tonnerre d'applaudissements… "Bonsoir Alger", c'était en somme les quelques mots que Allaoua a prononcés à l'adresse de l'assistance, à l'ouverture de cette mémorable soirée. Pas de place à la monotonie, ni à l'attente… Il a merveilleusement tenu sa partition avec une mobilisation magistrale.

Les férus de la chanson rythmée ont fait leurs "choux gras". Comme à l’accoutumée, Allaoua a fait trembler la salle avec ses tubes mélodiques qui rythmaient souvent les fêtes de mariage. Allaoua enflamma la salle en interprétant des tubes de la chanson rythmée. Il a entamé son show par ses meilleures mélodies, fredonnées en chœur par le public comblé d’une ambiance de bonheur palpable.

En guise d'introduction, il a ouvert le bal avec une chanson sentimentale pour, sans doute, prendre la température de la salle. Puis il a vite créé une véritable ambiance de joie, en interprétant sa fameuse chanson "Assed arghori" (viens vers moi) qui a mis de baume au cœur du public qui s'est mis à danser. Les présents se sont décompensés sans relâche, rompant ainsi, un tant soit peu, avec les aléas du quotidien. Dès que l’orchestre entamait la première note d’une chanson, la salle s'emballait les présents s'évadait sous des airs envoûtants qui ensorcelaient les esprits vers des moments de délivrance.

Mohamed Allaoua a enflammé et vibré la salle de l’Opéra d’Alger rendant son public en sueur, le temps de d’une soirée fête avec un public des plus complices, des plus heureux et des plus surpris d'une prestation inouïe. Sans discontinuer, Mohamed Allaoua a entonné une dizaine de chansons puisées de son riche répertoire. Plein de verve et infatigable, l'artiste a fait délirer une jeunesse en donnant le la avec "Allo triciti", "Thamgharthiw" (ma femme), enchaîné de "Assed assed ghori" suivi par "L'houbiw amezouarou", dans une ambiance haut en couleur n'ayant laissé personne indifférent.

Applaudissements, youyou, cris de liesse fusaient de partout parmi l'assistance pour exprimer le plaisir et le privilège d'assister à un tel spectacle, animé par un artiste dont la réputation a dépassé les frontières.

Sihem Oubraham