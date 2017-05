Regard : aliments lavés de tout soupçon ?

L’hygiène alimentaire, n’est certainement pas la tasse de thé, de nos commerçants, encore moins leur souci majeur. Cette question ne fait pas partie, malheureusement, de nos mœurs commerciales, très souvent, régies, par l’obsession de faire grimper les chiffres d’affaires. Le respect du consommateur, la préservation de sa santé, à vrai dire, sont souvent considérés comme cinquième roue de la charrette, à l’heure où nous continuons d’enregistrer, tous les jours, de graves violations des règles élémentaires de stockage, de transport et de dépôt de denrées alimentaires, y compris celles jugés hautement vulnérables. En effet, la négligence, court nos rues, aujourd’hui, avec tout se qui se passe, chez-nous, comme situation abracadabrantesque, voire aberrantes, tous les jours que Dieu fait. Vendre et acheter se banalisent, de plus en plus. Et ceci, est visible dans nos quartiers et nos marchés où la problématique de veiller au respect des conditions de salubrité, de la santé du consommateur, aussi, sont loin de faire l’unanimité. On se moque éperdument des conseils des médecins et des recommandations de l’OMS et les lois en vigueur qui rendent obligatoire le respect des différentes étapes, subies par les produits, avant leur commercialisation. C’est devenu une habitude de voir du pain, des jus, des yaourts se vendre dans des marchés ou sur les trottoirs, parfois, à proximité d’eau usée stagnée ou encore d’ordures, en état de décomposition avancée, encouragée par un commerce informel qui résiste à toutes les opérations, menées jusque là pour assainir l’activité commerciale. En effet, ces scènes sont récurrentes, un peu partout et le comble même le citoyen ne semble nullement gêné par ce qu’il voit de ses propres yeux, à même pourtant de l’inciter à réfléchir avant de s’engager dans une transaction aussi douteuse, dangereuse même pour sa santé. Aujourd’hui, des comportements très nuisibles à notre santé continuent à être enregistrés par des commerçants sans scrupule qui s’accaparent même l’espace public, pour entasser bouteilles de sodas, d’eau minérale, paquets de chips, des sachets de lait ainsi que des œufs, exposés au soleil et à la pollution, à longueur de journées, sans éprouver un quelconque sentiment d’embarras. Le nombre d’intoxications alimentaires dénombrés, chaque année, expliquent, à lui seul, le degré de l’insouciance du citoyen et du commerçant, à l’origine de ce phénomène, devenu un véritable problème de santé publique. La promulgation du dernier décret qui consacre un chapitre à ce genre de pratique assez courante, chez-nous va certainement mettre un terme à ces agissements.

Samia D.