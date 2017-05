Enfants malentendants : Pour une meilleure prise en charge

Les participants à un premier colloque international sur les innovations médicales et technologiques modernes de prise en charge des enfants sourds, ouvert samedi dernier à l’université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen ont souligné que ces déficients auditifs peuvent être traité sans l’implant cochléaire.

Selon l’orthophoniste, Radia Benmoussa de l’université d’Alger, les nouvelles innovations appliquées actuellement pour traiter la surdité au niveau des cliniques, adoptant des vibrations acoustiques sont efficaces à moins que la couche du cerveau qui accueille ces vibrations soit intacte. Elle a expliqué que ces vibrations sont interceptées en sons favorisant la prononciation.

Cette rencontre scientifique, initiée par l’association nationale des enfants sourds bénéficiaires d’implants cochléaires en collaboration avec l’université de Tlemcen, aborde en ateliers, notamment le diagnostic précoce de la surdité profonde, l’accompagnement médical, psychologique et orthophonique de l’enfant bénéficiaire de l’implant cochléaire, selon responsable d’association, Ahmed Belbachir. Il a souligné, lors de cette rencontre qui regroupe, deux jours durant, des psychologues, des sociologues et des orthophonistes d’Algérie, de Tunisie, de Libye et de Mauritanie, que la réussite de l’implant cochléaire ne veut pas dire nécessairement que le bénéficiaire pourra acquérir la prononciation automatiquement et s’adapter à la nouvelle situation, tout en insistant sur la prise en charge de l'enfant implanté sur le plan psychologique et orthophonique pour le familiariser aux sons et aux mots et lui permettre de sortir de son isolement et de passer du monde du silence et des signes au monde vocal. Le centre d’implant cochléaire relevant du service ORL du CHU de Tlemcen a effectué avec succès plusieurs interventions d’implants depuis 2007. Ces opérations délicates et compliquées ont été pratiquées à des enfants souffrant de surdité congénitale profonde.

(APS)