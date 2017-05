De la production à la consommation : De nouvelles règles AU jo

Depuis le producteur au supermarché jusqu'à notre assiette, ce que l’on consomme passe par de nombreuses étapes et peut parfois présenter des risques sanitaires si les conditions de culture, d’élevage, de production, d’importation et de conservation ne sont pas respectées.

La réglementation universelle imposent des obligations aux exploitants du secteur alimentaire afin d’assurer la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires à toutes les étapes de leur production, transformation et distribution. Ces obligations viennent d’être confirmées par un nouveau décret exécutif publié dans le Journal Officiel du 16 avril 2017 et qui édicte de nouvelles conditions d’hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation des denrées alimentaires.

Abrogeant le décret de 1991, ces nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les étapes du processus de mise à la consommation des denrées alimentaires, en englobant les étapes de production, d’importation, de fabrication, de traitement, de transformation, de stockage, de transport et de distribution au stade de gros et de détail, depuis la production primaire jusqu’au consommateur final. Le décret insiste pour que tous les intervenants doivent veiller au respect de ces règles générales d’hygiène pour que les denrées alimentaires soient protégées contre toute source de contamination ou altération susceptibles de les rendre impropres à la consommation humaine.

Le texte exige, entre autres, des mesures strictes quant aux équipements, aux matériels et aux locaux nécessaires aux opérations de récolte, de production, de préparation, de traitement, de conditionnement, de transport ou de stockage des matières premières qui doivent être aménagés et utilisés de façon appropriée et de manière à éviter toute constitution de foyer de contamination. Dans ce sens, il cite le choix des lieux d’implantation des établissements depuis la production jusqu’à la distribution, ainsi que leur conception et aménagement, les équipements et ustensiles utilisés, l’alimentation en eau, l’éclairage et la ventilation et l’évacuation des déchets. Le nouveau texte doit être appliqué par les intervenants concernés dans un délai de six mois à compter de sa date de publication au Journal Officiel.

Des décès pour non-respect des mesures de salubrité et d'hygiène



Il faut savoir qu’en 2016, il a été enregistré près de 5.560 cas d'intoxication alimentaire qui ont provoqué le décès de 11 personnes. En 2017, plusieurs cas d’intoxication alimentaire collective ont été signalés suivies d’hospitalisation notamment au niveau des restaurants universitaires et scolaires.

On est donc loin des 3.000 cas signalés chaque année en Algérie.

Les produits alimentaires incriminés seraient des denrées animale et générale les pâtisseries, les pizzas, les œufs et les produits laitiers.

L'une des raisons évoquées serait le non-respect des mesures de salubrité et d'hygiène, lors de la préparation, de la conservation, du stockage et de la manipulation des aliments.

La consommation des produits périssables exposés sur la voie publique, visant en particulier la restauration rapide, a aussi été évoquée comme l’une des raisons de ces intoxications.

L’intoxication alimentaire est liée à la consommation d’aliments infectés par des bactéries nocives pour l’organisme lorsqu’elles sont présentes en trop grande quantité.

Les bactéries qui transmettent les infections alimentaires les plus courantes sont la salmonelle, le campylobacter (une des quatre principales causes mondiales de maladies diarrhéiques) et la listeria. Chacune se développe et s’attrape d’une façon spécifique. À travers ce nouveau décret le ministère du Commerce vient renforcer le cadre législatif et organisationnel mis en place pour faire face à ce phénomène.

Farida Larbi