Journée mondiale d’hygiène des mains : Un geste qui sauve

Chaque jour, nos mains accumulent toutes sortes de bactéries et même si cela semble simple, une bonne hygiène des mains est l'une des meilleures façons de prévenir la propagation des bactéries.

La lutte contre la transmission manuportée des bactéries multi-résistantes (BMR), aux antibiotiques est entre nos mains. L’hygiène des mains, ce geste simple constitue une des barrières les moins onéreuses contre l’infection.

A l’occasion de cette journée mondiale consacrée à ce geste simple qui sauve des vies, le ministère de la Santé ne va certainement pas manquer de réactualiser son instruction destinée aux personnels des établissements sanitaires du pays afin qu’ils accordent toute son importance à l’hygiène des mains pour un soin propre et plus sûr.

Contacté hier par nos soins, le professeur Abdelkrim Soukehal, épidémiologiste, spécialiste en médecine préventive, santé publique et hygiène, nous a déclaré que «chaque année, le 5 mai, l’Organisation mondiale de la santé, OMS, poursuit sa campagne mondiale en faveur de l’hygiène des mains rappelant que cette bonne pratique sauve des millions de vies et évite la propagation de la résistance aux antibiotiques.»

Dans ce sens, il a annoncé que l’évènement sera marqué par une journée d’information sur la question de l’importance de la propreté, qui aura lieu mercredi prochain à l’Ecole nationale de management et de l'administration de la santé (ENMAS) à El-Marsa (Bordj-El-Bahri). Durant cette journée, des médecins et des spécialistes débâtteront la problématique d’hygiène des mains et la manière de faire d’elle un geste simple de tous les jours de la vie.

Le Pr Soukehal a souligné que «l’Organisation mondiale de la santé, insiste sur l’absolu nécessité d’hygiène des mains dans tous les milieux de soins.» Il a précisé par ailleurs que «tout le monde est concerné par l’hygiène des mains et pas seulement le personnel soignant car elle est la base d’hygiène corporelle.»

Selon les spécialistes, la prévention et le contrôle des infections, et en premier lieu l’hygiène des mains, est essentielle pour rendre les systèmes de santé sûrs et efficaces. L’hygiène des mains concerne tous les professionnels de santé, les patients et leurs familles — quel que soit les soins, les lieux et les circonstances dans lesquels ils sont délivrés — mais aussi les décideurs politiques de tous les pays.

L’OMS estime que dans le cadre des soins de santé, l’hygiène des mains a sauvé des millions de vies ces dernières années. L’hygiène des mains est un indicateur de qualité mettant en évidence la sécurité des systèmes de soins. Les problèmes liés aux soins, comme les infections associées aux soins, souvent invisibles mais présents néanmoins, constituent des défis politiques et sociaux que nous devons relever dès à présent. On peut arrêter les infections par une bonne hygiène des mains et, pour quelques dinars, on peut en éviter les effets néfastes pour le patient comme pour le soignant. Il existe des techniques abordables qui peuvent sauver des vies. Les solutions hydro-alcooliques pour les mains, qui coûtent environ 100 DA par flacon, peuvent prévenir les infections associées aux soins et éviter des millions de décès chaque année. Handhygiene existe, ce qui signifie que c’est un sujet important, que l’hygiène des mains soit en rapport avec les infections associées aux soins ou avec des maladies mortelles comme Ebola. En intégrant les moments spécifiques pour l’hygiène des mains dans les activités des soignants, il leur est plus facile de faire ce qui est correct à tout moment et tous les jours. Car des mains propres égalent un soin plus sûr.

Wassila Benhamed