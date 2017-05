Allemagne : Merkel espère être confortée par un scrutin régional

Le parti conservateur de la chancelière allemande Angela Merkel espère être conforté (dimanche) par un scrutin régional test dans le nord du pays à cinq mois des législatives, ont rapporté des médias. Les électeurs de l'Etat du Schleswig-Holstein, dans l'extrême nord du pays, sur les rives des mers du Nord et de la Baltique, ont commencé à voter dans la matinée pour renouveler leur Parlement. Cette région représente, avec 2,3 millions d'habitants, moins de 3% de la population allemande. Mais le résultat sera suivi de près car il s'agit de l'avant-dernier scrutin avant les élections législatives du 24 septembre au cours desquelles Mme Merkel briguera un quatrième mandat. En fin de matinée, le taux de participation était de 21,6%, en hausse de près de quatre points par rapport au précédent scrutin de 2012. Les bureaux de vote fermeront à 18H00 (16H00 GMT) et de premières estimations seront rendues publiques immédiatement après. L'Etat est depuis 2012 administré par les rivaux directs de la CDU d'Angela Merkel dans la course à la chancellerie, les sociaux-démocrates du SPD. Selon le dernier sondage de la chaîne de télévision publique ZDF, ils ne sont crédités que de 29% des suffrages contre 32% pour les démocrates-chrétiens d'Angela Merkel. Les sociaux-démocrates pourraient donc perdre la direction du gouvernement régional, d'autant que les scores prédits aux autres formations ne pourraient leur laisser que peu de marge de manœuvre pour former une coalition. Une défaite du SPD marquerait un "tournant" en faveur d'Angela Merkel, écrit le quotidien Die Welt. "Ce serait la première fois depuis son arrivée à la chancellerie en 2005 que la CDU réussirait à reconquérir l'un des nombreux Etats régionaux perdus sur cette période", souligne-t-il. (APS)