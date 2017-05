Election présidentielle française : Macron élu à 65,5%

Le choix des Français s’est porté, à l’issue du deuxième tour, sur Emmanuel Macron devenant ainsi le 8e et plus jeune président de la Ve République.

Les résultats sous la forme d’estimations, qui doivent encore être confirmés par le ministère français de l’Intérieur, ont été annoncés à 20 heures (19h GMT). Pourtant les tendances et les estimations avaient commencé à circuler, en dehors de la France avant l’heure légale à laquelle les télés et les sites d’information français sont contraints de respecter. Sur l’esplanade du Louvre où Emmanuel Macron s’est rendu pour prononcer son premier discours, la fièvre de la soirée électorale est montée au fur et à mesure que l’heure de l’annonce officielle avançait.



Une ambiance de victoire



Des drapeaux et des tee-shirts ont été distribués aux supporters d’Emmanuel Macron. Un signe qui ne pouvait pas tromper sur l’issue du scrutin. En fait 3.000 à 4.000 sympathisants s’étaient réunis pour fêter la victoire de Macron. Le président élu a obtenu 65,5% des suffrages exprimés, ce qui représente 21 millions de voix. Sa rivale elle a obtenu 34,5%. Même le taux de participation considéré comme le deuxième plus faible enregistré sous la Ve République n’a pas altéré la joie du vainqueur. Car pour l’heure Macron préfère savourer sa victoire quand bien même son élection n’est pas vraiment pour surprendre, même les moins avertis parmi les Français.

En effet, dans les derniers sondages il était crédité de 63% des intentions de vote, contre 37% pour sa rivale Marine Le Pen. Et si le candidat finaliste du second tour de la présidentielle Emmanuel Macron ou ses équipes avaient nourri en leur for intérieur quelques inquiétudes quant au résultat qui allait sanctionner le scrutin, les rebondissements de la fin de la campagne électorale auront vite fait de les rassurer. En effet, le débat télévisé qui l’a opposé à sa rivale de l’extrême droite, où elle y a laissé des plumes en raison de sa prestation, auront été un évènement décisif quant au résultat du scrutin d’hier. Et même si le vote surprise en faveur du Brexit au Royaume-Uni, la victoire inattendue de Donald Trump aux Etats-Unis, ou l’effet du « vote blanc » auraient dû inciter à la prudence en d’autres circonstances, ils n’auront pas au final influé sur l’optimisme qui a caractérisé Emmanuel Macron et ses équipes. La dynamique soulignée par les sondages en sa faveur ne pouvait que le pousser à envisager l’avenir avec confiance. A telle enseigne qu’il s’était projeté après ce débat, dans l’après 7 mai en confiant vendredi avoir déjà choisi son Premier ministre, bien qu’il se soit refuser à le nommer, et travailler à la composition de l’équipe gouvernementale. Et force est de souligner que les attentes des Français sont à la hauteur des espoirs suscités par celui qui assure incarner le renouvellement du paysage politique. A 39 ans le président du mouvement « En Marche ! », mouvement qu’il a lui-même créé il y a moins d’un an, est l’homme qui a réussi le pari de séduire à droite comme à gauche, quand bien même ses pourfendeurs auront tout tenté pour le discréditer au sein de l’opinion française, notamment en raison de sa défense acharnée du libre-échange et de sa détermination assumée à vouloir approfondir l’intégration européenne. Il reste que les choses sérieuses commenceront pour lui dès la passation de pouvoir qui devrait se faire le 14 mai. C’est la date-butoir pour cette relève institutionnelle. Une passation qui donnera à Emmanuel Macron les rênes du pays. Le nouveau président devra ainsi annoncer la composition de son gouvernement constitué de quinze ministres environ. Une équipe qui n’aura pas le temps de chômer et sera appelé à se mettre vite au travail pour préparer les élections législatives, dont le premier tour est fixé au 11 juin et le second au 18 juin. Un rendez-vous électoral d’une importance politique cruciale pour le président d’ En Marche ! qui tentera d’obtenir une majorité à même de lui permettre de mener son programme et de gouverner sans le poids des autres partis et notamment le Front national qui aura à cœur de consolider sa progression au sein des institutions élues et partant de peser sur les choix politiques du président élu.

Du reste des résultats de ces élections dépendra en partie la durée de vie du gouvernement qui sera annoncé après la passation de pouvoir. De même que le président élu devrait annoncer dès son entrée en fonction la prise de mesures phares prévues dans son programme. Une dizaine en tout. Il s’agira d’un audit immédiat sur les finances publiques, « afin de disposer à la mi-juin des résultats de la gestion en cours », d’un projet de loi sur la moralisation politique, qui interdira entre autre le népotisme pour les parlementaires « mis sur la table du Conseil des ministres avant les législatives » de juin, afin d’être voté ultérieurement. Il promulguera aussi des ordonnances dès l’été en vue de simplifier le droit du travail. Pour ce qui de la lutte contre le terrorisme la création d’un état-major permanent des opérations de sécurité intérieure, de renseignement et de lutte contre le terrorisme, ainsi que d’une cellule spéciale du renseignement dédiée au groupe Etat islamique (EI) est prévue. Pour ce qui est de son agenda international, les premiers rendez-vous sont d’ores et déjà fixés. Le 25 mai, Emmanuel Macron se rendra au somment de l’Otan à Bruxelles, où le nouveau visage de la République française rencontrera le président américain, Donald Trump. Dès le lendemain il s’envolera pour la Sicile, et le port de Taormina où se déroulera la prochaine réunion du G7, les 26 et 27 mai. Le chef de l’Etat aura un autre rendez-vous international un peu plus tard : il est fixé à Hambourg, en Allemagne, les 7 et 8 juillet, pour le sommet du G20. Un véritable baptême de feu pour celui qui au moment de son entrée à l’Elysée au titre de conseiller du président Hollande ne se voyait pas « comme un homme politique »...

Nadia K.